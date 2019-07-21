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Spor

Bakü'de Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali coşkusu

Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali, Bakü Cyrstal Hall'de gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

Ruslan Rehimov   | 21.07.2019
Bakü'de Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali coşkusu

Bakü

Bakü'de Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali coşkusu

Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF 2019), Bakü Cyrstal Hall'de gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. ( Resul Rehimov - Anadolu Ajansı ) 

Azerbaycan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF 2019), Bakü Cyrstal Hall'de gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) tarafından iki yılda bir organize edilen ve bu yıl 15'incisi başkent Bakü'de düzenlenen EYOF 2019'un açılış töreninde göndere Azerbaycan bayrağı çekildi ve Azerbaycan Milli Marşı seslendirildi. 

Koreografi ve ışık gösterileriyle süren törenin devamında oyunlarda yarışacak sporcular, ülkelerinin bayraklarıyla alana girdi.

Seyirciler Türk sporcuları ayakta alkışladı

Olimpiyatların ilk kez düzenlendiği ülke olması sebebiyle Yunanistan kafilesiyle başlayan geçit sırasında, seyirciler Türk sporcuları coşkuyla ayakta alkışladı. Milli takım kafilesi, Türk bayraklarının yanı sıra Azerbaycan bayrakları da taşıdı. 

Sporcuların geçidinde, en büyük alkışı ise ev sahibi Azerbaycan aldı.

Töreni, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve EOC Başkanı Janez Kocijancic de izledi. Cumhurbaşkanı Aliyev'in oyunların başladığını resmen ilan etmesinin ardından Olimpiyat Oyunları bayrağı göndere çekildi.  

Oyunların başlangıcını Azerbaycanlı olimpiyat şampiyonu yaptı

Ardından daha önce Roma'da yakılan meşale, Azerbaycanlı olimpiyat şampiyonu güreşçi Ferit Mansurov tarafından stada getirilerek oyunların başlangıcı yapıldı.

Azerbaycanlı ünlü ses sanatçısı Tünzale Ağayeva'nın sahne aldığı tören Azerbaycan'ın kültür ve geleneklerini ve gelişimini yansıtan koreografi gösterileri ile devam etti.

Türkiye, 50 ülkeden 3500'ü aşkın sporcunun katıldığı organizasyonda 9 branşta 126 sporcuyla mücadele edecek.

Türk sporcular EYOF'ta artistik cimnastik, atletizm, basketbol, bisiklet, güreş, judo, tenis, voleybol, yüzme branşlarında kürsü mücadelesi verecek.

15'incisi düzenlenen organizasyon, 27 Temmuz'da sona erecek.

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