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Spor

Bakanlık tarafından yürütülen spor organizasyonlarında kafileler, yurtlarda ücretsiz konaklayabilecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen spor organizasyonlarına katılan kafilelerin, bakanlığa bağlı yurtlarda ücretsiz konaklayabileceği açıklandı.

Erkan Tiryaki   | 31.01.2023
Bakanlık tarafından yürütülen spor organizasyonlarında kafileler, yurtlarda ücretsiz konaklayabilecek

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünce, federasyon ve kulüplere gönderilen yazıya göre; sporun tabana yayılması, sportif alanda uluslararası başarının artması için spor federasyonları tarafından düzenlenen organizasyonlara katılım gösterecek kafileler, yurtlarda ücret ödemeden kalabilecek.

Bu haktan spor kulüpleri, kafilelerde yer alan sporcular, idareciler, antrenörler ve spor teknik elemanları yararlanabilecek.

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