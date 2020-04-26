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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan olimpik ve paralimpik sporculara tesis müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun talimatıyla, 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na kota alan milli sporcular, evlerine yakın spor tesislerinde bireysel olarak çalışmalarını gerçekleştirebilecek.

Halil İbrahim Avşar   | 26.04.2020
Bakan Kasapoğlu'ndan olimpik ve paralimpik sporculara tesis müjdesi

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla, 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na kota alan milli sporcular, evlerine yakın spor tesislerinde bireysel olarak antrenman yapabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na kota alan milli sporcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kapatılan spor tesislerini kullanabilecek.

Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla milli sporcular için kullanıma açılan spor tesislerinde, sporcular istedikleri zaman bireysel olarak antrenman gerçekleştirebilecek.

Milli sporcuların evlerine yakın tesislerde antrenman yapabilmeleri için tüm imkanları seferber edilmesi talimatını veren Bakan Kasapoğlu, sporcuların çalışmalarını da yakından takip edilmesini istedi.

"Oyunların ertelenmesini asla kayıp olarak görmüyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nın koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmesini asla kayıp olarak görmediklerini vurguladı.

Sporculardan asla endişeye ve karamsarlığa kapılmamalarını isteyen Bakan Kasapoğlu, "Sporcularımız, Tokyo için uzun zamandır çok ciddi gayret gösteriyorlar. Buna bizzat şahidim. Bu erteleme sonunda sporcularımızın emekleri zayi olmayacaktır. Hatta, daha çok madalya ve daha üstün performansla bu süreci taçlandırmak için ek süre olarak görüyorum. Önümüzdeki yıl daha güçlü bir şekilde ülkemizi, şanlı bayrağımızı ve milletimizi hep birlikte temsil edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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