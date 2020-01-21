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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçi Taha Akgül'e ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, omzundan sakatlık yaşayan olimpiyat, serbest stilde dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Emrah Oktay   | 21.01.2020
Bakan Kasapoğlu'ndan milli güreşçi Taha Akgül'e ziyaret

İstanbul

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli takım kampında antrenman sırasında sol omzundan yaşadığı sakatlığın ardından ameliyat edilen Taha'yı evinde ziyaret etti.

Taha Akgül'ün son durumu hakkında bilgi alan Bakan Kasapoğlu, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Milli güreşçinin sağlık durumunun iyiye gitmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Taha kardeşim en kısa zamanda sağlığına kavuşarak, minderdeki yerini alacak ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi başarıyla temsil edecektir." ifadelerini kullandı.

Sakatlığı ve sağlık durumu hakkında Bakan Kasapoğlu'na bilgi veren Taha Akgül, Tokyo 2020'ye hazırlanmak için 3 aylık süresinin olacağını bildirdi. Taha, desteklerinden dolayı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür etti.

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