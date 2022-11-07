Bakan Kasapoğlu'ndan milli eskrimciler için tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı'nı tebrik etti.
Ankara
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajda "Kazakistan'ın Almatı kentinde gerçekleştirilen Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda takım müsabakalarında altın madalya kazanan Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı'nı kutluyorum. Begüm Alkaya, Damla Demirkol, Nisanur Erbil ve Nil Güngör'den oluşan milli takım sporcularımızın başarısında emeği olanlara teşekkür ediyor, Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı'mızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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