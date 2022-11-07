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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan milli eskrimciler için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kazakistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı'nı tebrik etti.

Halil İbrahim Avşar   | 07.11.2022
Bakan Kasapoğlu'ndan milli eskrimciler için tebrik mesajı

Ankara

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajda "Kazakistan'ın Almatı kentinde gerçekleştirilen Genç Kadınlar Kılıç Dünya Kupası'nda takım müsabakalarında altın madalya kazanan Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı'nı kutluyorum. Begüm Alkaya, Damla Demirkol, Nisanur Erbil ve Nil Güngör'den oluşan milli takım sporcularımızın başarısında emeği olanlara teşekkür ediyor, Genç Kadınlar Kılıç Milli Takımı'mızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.


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