Bakan Kasapoğlu'ndan lastiklerden yaptıkları sahada voleybol oynayan Siirtli çocuklara tesis müjdesi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları sahada voleybol oynayanan Siirt'teki çocuklara, spor tesisi yapacaklarının müjdesini verdi.
Ankara
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temin ettikleri atıl araç lastikleriyle Siirt'in Merkez Afetevler Mahallesi'nde evlerinin yakınındaki boş arazide oluşturdukları voleybol sahasında maç yapan çocukların Anadolu Ajansı (AA) fotomuhabiri tarafından çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.
AA'nın haberini de sosyal medyadan paylaşan Kasapoğlu, "Filenin genç sultanlarına, genç efelerine selam olsun. Size yalnız voleybol değil, futbol ve basketbol sahalarının da içinde olduğu bir tesis yapacağız. Her şey gönlünüzce olsun." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansının konuyla ilgili haber ve fotoğrafı, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Filenin genç sultanlarına, genç efelerine selâm olsun..— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) June 13, 2020
Size yalnız voleybol değil, futbol ve basketbol sahalarının da içinde olduğu bir tesis yapacağız.
Her şey gönlünüzce olsun. ♥️ https://t.co/GeWm0B0Ly9