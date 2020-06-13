Euro
7.67
Dolar
6.81
BIST 100
109,508.40
Altın
1,730.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan lastiklerden yaptıkları sahada voleybol oynayan Siirtli çocuklara tesis müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları sahada voleybol oynayanan Siirt'teki çocuklara, spor tesisi yapacaklarının müjdesini verdi.

Erkan Tiryaki   | 13.06.2020
Bakan Kasapoğlu'ndan lastiklerden yaptıkları sahada voleybol oynayan Siirtli çocuklara tesis müjdesi

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, temin ettikleri atıl araç lastikleriyle Siirt'in Merkez Afetevler Mahallesi'nde evlerinin yakınındaki boş arazide oluşturdukları voleybol sahasında maç yapan çocukların Anadolu Ajansı (AA) fotomuhabiri tarafından çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı.

AA'nın haberini de sosyal medyadan paylaşan Kasapoğlu, "Filenin genç sultanlarına, genç efelerine selam olsun. Size yalnız voleybol değil, futbol ve basketbol sahalarının da içinde olduğu bir tesis yapacağız. Her şey gönlünüzce olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansının konuyla ilgili haber ve fotoğrafı, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 784 arttı
Singapur'da son 24 saatte 347, Filipinler'de 607 Kovid-19 vakası görüldü
Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 8 bin 730'a yükseldi
Fransa Avrupa içi sınırlarını 15 Haziran'da açacak

Benzer haberler

Bakan Kasapoğlu'ndan lastiklerden yaptıkları sahada voleybol oynayan Siirtli çocuklara tesis müjdesi

Bakan Kasapoğlu'ndan lastiklerden yaptıkları sahada voleybol oynayan Siirtli çocuklara tesis müjdesi

İstanbul Voleybol Kulübü lastiklerden yaptıkları sahada voleybol oynayan Siirtli çocukları sevindirecek

Bakan Kasapoğlu: Dopingle mücadelede 'temiz spor' felsefesiyle çalışmaya devam edeceğiz

Lastiklerden yaptıkları sahada voleybol oynuyorlar

Lastiklerden yaptıkları sahada voleybol oynuyorlar
Voleybolda 1 liradan zirveye başarı öyküsü

Voleybolda 1 liradan zirveye başarı öyküsü
TMOK Başkan Yardımcısı Arat: İstanbul 2032 Olimpiyat Oyunları'na aday olmalı

TMOK Başkan Yardımcısı Arat: İstanbul 2032 Olimpiyat Oyunları'na aday olmalı