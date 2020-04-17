Euro
7.44
Dolar
6.87
BIST 100
98,398.81
Altın
1,687.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Amsterdam’dan Türk vatandaşlarını getiren uçak Samsun Çarşamba Havalimanına indi
logo
Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan 'Evde kal hareketsiz kalma' projesi için mesaj

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşları "Evde kal hareketsiz kalma" projesine katılmaya davet etti.

Erkan Tiryaki   | 17.04.2020
Bakan Kasapoğlu'ndan 'Evde kal hareketsiz kalma' projesi için mesaj

Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından bakanlığın hazırladığı kısa filmi paylaşarak, "Bu film, bizim ve sporcularımızın bütün Türkiye'ye mesajıdır. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bu süreçte herkese iyi gelmesi ümidiyle 'Evde Kal Hareketsiz Kalma' projesini başlattık. Sesimizi duyan herkesi bu iyiliğin bir parçası olmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli sporcuların yer aldığı videonun içeriğinde ise "Sevdiklerimize sarılmayı, birlikte vakit geçirmeyi sizin kadar biz de özledik. Ama inanın bugünler gelip geçecek, o zamana kadar evdeyiz." ifadelerine yer verildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'den dönmek isteyen Türk vatandaşları için özel sefer düzenlendi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 847 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 200 bini aştı
İstanbul'da meslek lisesinde üretilen uzaktan kontrollü solunum cihazı tanıtıldı
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Benzer haberler

Fatih Terim: Virüsü ilk belirtilerini gösterir göstermez fark ettiğimiz için şanslıydım

Fatih Terim: Virüsü ilk belirtilerini gösterir göstermez fark ettiğimiz için şanslıydım

Bakan Kasapoğlu'ndan 'Evde kal hareketsiz kalma' projesi için mesaj

Beşiktaşlı Güven Yalçın'ın gözü takım kaptanlığında

Şampiyon 'Turbo' kazandırmaya devam ediyor

Şampiyon 'Turbo' kazandırmaya devam ediyor
Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev: O duygu artık silinmez

Dünya şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev: O duygu artık silinmez
Liglerin ertelenmesi sonrası gözler haziranda kontratı bitecek futbolcuların üzerinde

Liglerin ertelenmesi sonrası gözler haziranda kontratı bitecek futbolcuların üzerinde