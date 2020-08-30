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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan 19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 CEV 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın yarı finalinde Belarus'u 3-1 mağlup ederek finale yükselen Genç Kız Voleybol Milli Takımı'nı tebrik etti.

Sinem Er   | 30.08.2020
Bakan Kasapoğlu'ndan 19 Yaş Altı Genç Kız Voleybol Milli Takımı'na tebrik

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu karşılaşmanın ardından Genç Kız Voleybol Milli Takımı Antrenörü Şahin Çatma’yı telefonla arayarak tebrik etti.

Kasapoğlu, final maçında Sırbistan ile karşılaşacak milli sporculara başarılar diledi.


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