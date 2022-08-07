Dolar
17.92
Euro
18.24
Altın
1,774.30
ETH/USDT
1,723.70
BTC/USDT
23,357.00
BIST 100
2,750.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan 18 Yaş Altı Basketbol Erkek Milli Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'de düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda, İspanya'ya finalde yenilerek Avrupa ikincisi olan milli takımı tebrik etti.

Fatih Gazioğlu   | 07.08.2022
Bakan Kasapoğlu'ndan 18 Yaş Altı Basketbol Erkek Milli Takımı'na tebrik

Ankara

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin ev sahipliğinde İzmir’de düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda İspanya'ya finalde mağlup olarak Avrupa ikincisi olan 18 Yaş Altı Basketbol Erkek Milli Takımı'mızı yürekten kutluyorum. Seyircimizin muhteşem desteği ile büyük bir başarı elde eden genç sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Cemevlerimize yapılan saldırıların hesabını sonuna kadar soruyoruz
Uşak'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Giresun'da sağanak heyelan ve su taşkınlarına yol açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefonda görüştü
Ukrayna'dan tahıl alacak gemi İstanbul'dan hareket etti

Benzer haberler

Bakan Kasapoğlu'ndan 18 Yaş Altı Basketbol Erkek Milli Takımı'na tebrik

Bakan Kasapoğlu'ndan 18 Yaş Altı Basketbol Erkek Milli Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, madalya alan genç milli atletleri kutladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet