Bakan Kasapoğlu yarın TFF Yönetim Kurulu toplantısına katılacak
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun davetiyle yarın gerçekleştirilecek toplantıya katılacak.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, TFF'nin Riva'daki merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 14.00'de başlayacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile TFF Başkanı Nihat Özdemir, toplantının akabinde gündemle ilgili açıklamalarda bulunacak.
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