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Spor

Bakan Kasapoğlu, TFF ve bazı kulüp yöneticileriyle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi ve bazı kulüp başkanlarıyla görüştü.

Emrah Oktay   | 28.08.2020
Bakan Kasapoğlu, TFF ve bazı kulüp yöneticileriyle bir araya geldi

İstanbul

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi ve bazı kulüp başkanlarıyla görüştü.

Bakan Kasapoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kasımpaşa, Sivasspor ve Trabzonspor takımlarımızın temsilcileriyle bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu'nun paylaşımındaki fotoğrafta görüşmede, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Altıntop ile Alkın Kalkavan, Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı ve Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ ile Kasımpaşa Kulübü yöneticisi Fatih Saraç'ın yer aldığı görüldü.

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