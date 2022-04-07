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Spor

Bakan Kasapoğlu, Kış Olimpiyatlarında mücadele eden sporcuları kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden milli sporcularla bir araya geldi.

Musa Samur   | 07.04.2022
Bakan Kasapoğlu, Kış Olimpiyatlarında mücadele eden sporcuları kabul etti Fotoğraf: Ahmet İzgi/AA

Ankara

Bakanlık Merkez Binadaki kabule Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, sporcular Berkin Usta, Fatih Arda İpcioğlu, Yusuf Emre Fırat, Ayşenur Duman, Özlem Ceren Dursun katıldı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada okçuluk, cimnastik modern pentatlon branşlarını örnek göstererek, "Kış sporlarında da ekilen tohumların meyvelerini almamız yakındır." dedi.

Olimpiyatlara katılmanın bir sporcu için en üst seviye olduğunu, her sporcunun bu en üst platformda ülkesini temsil etmenin hayalini kurduğunu ve çalışıp çabaladığını vurgulayan Kasapoğlu, "Sizler bu hayali gerçekleştirdiniz. Her birinizi gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

Sporda bugünden yarına sonuç almak mümkün olmadığına vurgu yapan Kasapoğlu, "Sporda uzun vadeli, kapsamlı politikalarla başarıya ulaşılabiliyor. Alt yapı yatırımı gerekiyor. Teknolojiyi bilimi bu sürece adapte etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Tesadüf değil"

Eskiden temsil edilecek dahi sporcu bulunamayan branşlar olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, "Şimdi bu branşlarda madalya sahibi ve en üst noktaya iddiasını koymuş sporcularımız var. Tokyo, olimpik ve paralimpikte ilkleri yaşadığımız bir süreç oldu. Bunlar tesadüf değil. Bugünden yarına olan işler değil. Büyük çabanın, gayretin ürünü." dedi.

Elde edilen başarıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde 20 yıllık süreçte ortaya konulan anlayışın ürünü olduğunu dile getiren Kasapoğlu, şunları söyledi:

"81 ilin tamamında ilmek ilmek işlenen dokunan bir süreç var. Her alanda ülkemizin dört bir yanını devasa yatırımlarla tesislerle insan kaynağı altyapısıyla önemli tesislerle sporcu eğitim tesisleriyle, olimpik hazırlık merkezleriyle bunların her biri başarıya giden yolda önemli faktörler. Ben kış sporlarında da daha büyük başarıların yakın olduğuna inanıyorum. Bu anlamdaki yatırımlar ve kış sporuna ilginin artması bize gösteriyor ama bunu birlikte daha farklı noktalara taşımalıyız. Sadece Erzurum değil, Hakkari, Muş, Bitlis, her yerde spora ilgiyi artırma ve altyapıyı yukarılara taşıma noktasında çalışıyoruz. Sonuç aldığımız yatırımlar var, sonuç aşamasında olduğumuz yatırımlar var. Palandöken, Sarıkamış, Erciyes'deki alanları her geçen gün revize ediyoruz. Rekabet gücünü yukarıya taşıyoruz.''

"Kış sporlarında da ekilen tohumların meyvelerini almamız yakındır." diyen Kasapoğlu, "Yarının dünya, olimpiyat, Avrupa şampiyonları sizler olacaksınız. Bu hayalden öte realite. 2026'da çok daha fazla kota, çok daha başarıyla bunu gerçekleştireceksiniz." diyerek sözlerini tamamladı.

Ali Oto ve sporcuların açıklamalarının ardından Fatih Arda İpcioğlu, imzalı formasını bakan Kasapoğlu'na hediye etti.

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