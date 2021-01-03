Bakan Kasapoğlu, gençlerden beklentilerini paylaşmaları çağrısında bulundu
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlere çağrıda bulunarak beklentilerini "#GSBdenBeklentim" etiketiyle paylaşmalarını istedi.
İstanbul
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı çağrıda, "Arkadaşlar, 2021 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan beklentileriniz nelerdir? Cevaplarınızı #GSBdenBeklentim etiketine merakla bekliyorum. Hepsini tek tek okuyup not alacağım." ifadelerine yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.