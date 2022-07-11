Bakan Kasapoğlu, Avrupa Şampiyonası'nda 9 madalya kazanan milli yüzücüleri kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Romanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 4 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 9 madalya kazanan milli yüzücüleri kutladı.
Ankara
Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar elde eden genç sporcularımızı kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Kasapoğlu, ayrıca paylaşımında Merve Tuncel'in 3 altın ve 1 bronz, Sanberk Yiğit Oktar'ın 1 altın, 4x200 metre serbest stil erkek takımının 1 gümüş, Belis Şakar'ın 1 gümüş, Defne Coşkun'un 1 bronz, Emir Batur Albayrak'ın da 1 bronz madalya kazandığı bilgisine yer verdi.
Türkiye Yüzme Federasyonu ise yaptığı paylaşımda, "Türk yüzme milli takımı tarih yazmaya devam ediyor. 5-10 Temmuz tarihlerinde Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda sporcularımız 4 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 9 madalya kazanarak büyük bir gurur yaşattı." değerlendirmesinde bulundu.
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4🥇 2🥈 3🥉— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) July 10, 2022
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar elde eden genç sporcularımızı kutluyorum.🇹🇷
Merve Tuncel 🥇🥇🥇🥉
Sanberk Yiğit Oktar 🥇
4x200m Serbest Stil Erkek Takımı 🥈
Belis Şakar 🥈
Defne Coşkun 🥉
Emir Batur Albayrak 🥉 pic.twitter.com/HwbVow9Swz