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Spor

Bakan Kasapoğlu, Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 19. Akdeniz Oyunları'nın 9. gününde tekvando, voleybol ve yüzme branşlarında madalya kazanan milli sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Halil İbrahim Avşar   | 05.07.2022
Bakan Kasapoğlu, Akdeniz Oyunları'nda madalya kazanan sporcuları kutladı

Ankara

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cezayir'in Oran kentinde düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nda milli sporcularımız, bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Oyunların geride kalan dokuzuncu gününde tekvando, voleybol ve yüzme branşlarında 1'i altın, 2'si gümüş, 4'ü bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanan milli sporcularımızı kutluyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Oyunlarda mücadele edecek tüm sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum."

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