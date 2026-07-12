Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı ve Gençler Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda omnium yarışını üçüncü sırada tamamlayarak tarihi bir başarıya imza atan milli bisikletçi Ramazan Yılmaz'ı tebrik etti.

Bakan Bak, milli bisikletçi Ramazan Yılmaz'ı kutladı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı ve Gençler Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda omnium yarışını üçüncü sırada tamamlayarak tarihi bir başarıya imza atan milli bisikletçi Ramazan Yılmaz'ı tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Almanya'nın Cottbus şehrinde düzenlenen 23 Yaş Altı ve Gençler Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda Erkekler Omnium yarışını üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazanan milli bisikletçimiz Ramazan Yılmaz'ı yürekten kutluyorum. Milli sporcumuzun elde ettiği bu sonuç, Türkiye'nin Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonaları'nda 23 yaş altı kategorisinde kazandığı ilk madalya olarak Türk bisiklet tarihindeki yerini almıştır. Avrupa'nın en güçlü sporcularının mücadele ettiği şampiyonada kürsüye çıkarak ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıran Ramazan Yılmaz'ın başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ramazan Yılmaz'ın başarılarının devamını diliyorum."