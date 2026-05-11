Bakan Bak: Konya'mızın 2026 yılı İİT Gençlik Başkenti unvanını büyük bir gururla taşıyacağına inanıyorum

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İİT tarafından Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesine ilişkin Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programın açılış törenine katıldı.

İslam medeniyetinin en büyük gücünün sahip olduğu genç nüfus ve bu gençliğin taşıdığı yüksek idealler olduğunu vurgulayan Bak, inancından, tarihinden ve kültüründen güç alan bir gençliğin daha adil, müreffeh ve güçlü bir geleceğin teminatı olacağının altını çizdi.

Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin geçmişten aldığı ilhamla bugün de İslam dünyasında birlik, dayanışma ve iş birliğinin güçlendirilmesi adına öncü rol üstlendiğini aktardı.

[1/15] İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesine ilişkin düzenlenen programda, Filistin'de yaşanan acıları konu alan "Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler" sergisi düzenlendi. [2/15] Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesine ilişkin Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu. [3/15] İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesine ilişkin düzenlenen programda, Filistin'de yaşanan acıları konu alan "Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler" sergisi düzenlendi. [4/15] İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesine ilişkin düzenlenen programda, Filistin'de yaşanan acıları konu alan "Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler" sergisi düzenlendi. [5/15] İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesine ilişkin düzenlenen programda, Filistin'de yaşanan acıları konu alan "Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler" sergisi düzenlendi. [6/15] İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesine ilişkin düzenlenen programda, Filistin'de yaşanan acıları konu alan "Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler" sergisi düzenlendi. [7/15] İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesine ilişkin düzenlenen programda, Filistin'de yaşanan acıları konu alan "Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler" sergisi düzenlendi. [8/15] İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesine ilişkin Selçuklu Kongre Merkezi'nde program düzenlendi. Programda Konya'nın Gençlik Başkenti oluşunu temsilen anahtar teslim töreni yapıldı. [9/15] İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesine ilişkin Selçuklu Kongre Merkezi'nde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katılımıyla program düzenlendi. [10/15] İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesine ilişkin Selçuklu Kongre Merkezi'nde program düzenlendi. Programda İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan konuşma yaptı. [11/15] İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesine ilişkin Selçuklu Kongre Merkezi'nde program düzenlendi. Programda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş konuşma yaptı. [12/15] İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesine ilişkin Selçuklu Kongre Merkezi'nde program düzenlendi. Programda Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay konuşma yaptı. [13/15] İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesine ilişkin Selçuklu Kongre Merkezi'nde program düzenlendi. Program kapsamında dans ekipleri performans sergiledi. [14/15] İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesine ilişkin Selçuklu Kongre Merkezi'nde program düzenlendi. Program kapsamında dans ekipleri performans sergiledi. [15/15] İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesine ilişkin Selçuklu Kongre Merkezi'nde program düzenlendi. × [1/15] İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesine ilişkin düzenlenen programda, Filistin'de yaşanan acıları konu alan "Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler" sergisi düzenlendi. [2/15] Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesine ilişkin Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu. [3/15] İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesine ilişkin düzenlenen programda, Filistin'de yaşanan acıları konu alan "Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler" sergisi düzenlendi. [4/15] İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesine ilişkin düzenlenen programda, Filistin'de yaşanan acıları konu alan "Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler" sergisi düzenlendi. [5/15] İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesine ilişkin düzenlenen programda, Filistin'de yaşanan acıları konu alan "Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler" sergisi düzenlendi. [6/15] İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesine ilişkin düzenlenen programda, Filistin'de yaşanan acıları konu alan "Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler" sergisi düzenlendi. [7/15] İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesine ilişkin düzenlenen programda, Filistin'de yaşanan acıları konu alan "Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler" sergisi düzenlendi. [8/15] İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesine ilişkin Selçuklu Kongre Merkezi'nde program düzenlendi. Programda Konya'nın Gençlik Başkenti oluşunu temsilen anahtar teslim töreni yapıldı. [9/15] İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesine ilişkin Selçuklu Kongre Merkezi'nde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katılımıyla program düzenlendi. [10/15] İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesine ilişkin Selçuklu Kongre Merkezi'nde program düzenlendi. Programda İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan konuşma yaptı. [11/15] İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesine ilişkin Selçuklu Kongre Merkezi'nde program düzenlendi. Programda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş konuşma yaptı. [12/15] İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesine ilişkin Selçuklu Kongre Merkezi'nde program düzenlendi. Programda Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay konuşma yaptı. [13/15] İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesine ilişkin Selçuklu Kongre Merkezi'nde program düzenlendi. Program kapsamında dans ekipleri performans sergiledi. [14/15] İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesine ilişkin Selçuklu Kongre Merkezi'nde program düzenlendi. Program kapsamında dans ekipleri performans sergiledi. [15/15] İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesine ilişkin Selçuklu Kongre Merkezi'nde program düzenlendi.

"Gençlerimizin çok yönlü gelişimini desteklemeye devam ediyoruz"

Türkiye'nin, tarihi birikimi, stratejik konumu ve güçlü kurumsal yapılarıyla İslam İşbirliği Teşkilatı ülke ve kuruluşlarıyla her alanda birlikte hareket etmeye gayret gösterdiğini vurgulayan Bak, şöyle konuştu:

"Gençlik alanında yürüttüğümüz çalışmalar da bu vizyonun önemli bir parçasıdır. İstanbul'da mukim İslam İşbirliği Gençlik Forumu, ortak inanç ve değerlerimiz çerçevesinde gençlerimizi çok çeşitli etkinliklerde buluşturarak 20 yılı aşkın süredir sadece bölgemizin değil tüm dünyanın geleceğine umut olmaktadır. Bu noktada Bakanlığımız da her yıl farklı temalarda düzenlenen gençlik kamplarımızda İİT ülkelerinden gençlerimizi ağırlayarak Forumu desteklemektedir. Bu kamplarda gençlerimiz medyadan gönüllülüğe, çevre bilincinden girişimciliğe kadar pek çok alanda birlikte öğrenmekte ve üretmekte, kalıcı dostluklar kurmaktadır. Bunun yanı sıra, uluslararası gençlik projeleri, değişim programları, spor organizasyonları ve kültürel etkinliklerle gençlerimizin çok yönlü gelişimini desteklemeye devam ediyoruz."

Tarayıcınız video oynatmayı desteklemiyor.

"İslam dünyası gençliği arasında kalıcı bağlar kuruyoruz"

Bakan Bak, Konya'nın 2022'de İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yaptığını anımsatarak, şehrin uluslararası organizasyonlardaki tecrübesini ve misafirperverliğini tüm dünyaya gösterdiğini dile getirdi.

Konya'nın "İslam Dünyasının Spor Başkenti" unvanını taşıdığını hatırlatan Bak, kentte düzenlenen etkinliklerle İİT üye ülkeleriyle dayanışmanın daha da artırdığını kaydetti.

Bak, Bakanlığın bütün imkanlarıyla Konya Gençlik Başkenti faaliyetlerini desteklemeye hazır olduğunu, ortaya konan bu güçlü iş birliğinin İslam dünyası gençliği adına umut verici bulduğunu bildirdi.

İslam dünyasının birlikteliğine yönelik girişimlerin, gelecek nesiller arasında kuvvetli bir barış ve dostluk zemini tesis ettiğine dikkati çeken Bak, şunları kaydetti:

"İİT Gençlik Başkenti Programı, ülkemiz için ayrı bir anlam da taşımaktadır. İstanbul, bu önemli etkinliğin ilk başkenti olmuştu. Bu programlarla gençlerimizin kültür, spor, bilim, girişimcilik ve gönüllülük başta olmak üzere çeşitli alanlarda kendilerini geliştirmelerini destekliyor, İslam dünyası gençliği arasında kalıcı bağlar kuruyoruz. 2024'te Gençlik Başkenti Şuşa'ydı, geçtiğimiz sene de Marakeş olmuştu. Bu vesileyle Müslüman gençliğin gelişimine yönelik düzenledikleri başarılı etkinliklerle çıtayı daha da yükselten ve aramızda bulunan Azerbaycan ve Fas'taki gençlikten sorumlu bakanlık yetkililerini tebrik ediyorum. Genç nüfusu ve dinamik yapısıyla, ev sahipliği yaptığı birbirinden önemli büyük organizasyonla öne çıkan Konya'mızın da 2026 yılı İİT Gençlik Başkenti unvanını büyük bir gururla taşıyacağına inanıyorum."

İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan: Konya Gençlik Başkenti 2026'ya damgasını vuracak

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Başkanı Taha Ayhan, "Konya Gençlik Başkenti umuyoruz ki çok boyutlu, çok katmanlı, çok derinlemesine etkiler bırakan bir etkinlik olarak 2026'ya damgasını vuracak ve bundan sonraki yıllarda da tüm ümmet gençliğinin hep heves ettiği, gelmeye heves ettiği bir şehir olarak kalmaya devam edecek." dedi.

Ayhan, İİT tarafından Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da katılımıyla Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programın açılış töreninde, Konya'yı Gençlik Başkenti olarak görme mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Konya'nın tarihi ve kültürel birikimiyle öne çıkan bir şehir olduğunu belirten Ayhan, "Konya, İslam dünyasının felsefi, tarihi, bilimsel ve kültürel bir başkenti. Hala bu başkentliği sürüyor, gönlümüzün başkenti olarak. Konyalılarımızın, Konyalı insanlarımızın sıcakkanlılığı, ev sahipliği zaten dünya çapında meşhur ve malum. Tabii ki genç kardeşlerimizin Konya'dan öğrenecekleri çok fazla şey var. Bugün de burada dünyanın her tarafından genç kardeşlerimizle beraberiz." ifadesini kullandı.

Tarayıcınız video oynatmayı desteklemiyor.

"ICYF olarak biz her hafta en az 3-4 ülkede bir uluslararası program yapıyoruz"

"Daha adil bir dünya için diplomasi" temasıyla Konya'nın ve Türkiye'nin mesajını dünyaya duyurmak istediklerini dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:

"ICYF olarak biz her hafta en az 3-4 ülkede bir uluslararası program yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde Tataristan Kazan'da olacağız. Hemen ardından İstanbul'da, Senegal'de programlarımız olacak. Kurban Bayramı'ndan hemen sonra zirvemiz olacak. Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle ekonomi zirvemiz, İslam Ekonomisi Zirve'miz olacak. Fakat tüm bunları yaparken bir yandan da yıl boyunca hep Konya'mızda olacağız."

Gazze Mahkemesi'nin bir oturumunu Konya'da yapacaklarını anlatan Ayhan, "Herhalde Gazze ile alakalı, Filistin ile alakalı dünyada en katı duran, en şiddetli şekilde Filistin ve Gazze'nin haklarını savunan bir şehir olarak Konya'dan daha iyi bunu yapacağımız yer düşünemem. Bu anlamda duruşuyla tüm dünyaya örnek olan Konya'mıza teşekkür ediyorum. Dünyada birçok aktivist, Konya'mızın bu prensipli duruşundan, uluslararası hakkı, hukuku, insan haklarını savunan duruşundan ilham alıyor." diye konuştu.

Ayhan, Konya'nın aynı zamanda "bisiklet başkenti" olduğunu vurgulayarak, "Dolayısıyla Konya Gençlik Başkenti umuyoruz ki çok boyutlu, çok katmanlı, çok derinlemesine etkiler bırakan bir etkinlik olarak 2026'ya damgasını vuracak ve bundan sonraki yıllarda da tüm ümmet gençliğinin hep heves ettiği, gelmeye heves ettiği bir şehir olarak kalmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Allah inşallah bu nesle Mescid-i Aksa'nın da özgür olduğu günleri gösterecektir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş de gençlere büyük önem verdiklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir genç olarak siyasete adım attığını ve bugün dünyada mazlumlara umudun ve adaletin en güçlü seslerinden biri haline geldiğini söyledi.

Erdoğan'ın siyasete adım attığı ilk günlerde üzerinde durduğu en önemli başlıklardan birinin "Ayasofya'nın özgür olması" olduğunu dile getiren Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarıyla birlikte AK Parti'mizi kurarak verdiği mücadeleyle bugün geldiğimiz noktada, tüm mescitler bakımından sembol bir anlam taşıyan, İstanbul'un fethinin mührünü varlığıyla temsil eden Ayasofya, bugün zincirleri kırılmış ve özgür şekilde ibadete açık durumdadır. Eğer bugün Ayasofya'nın minarelerinden Allah-u ekber nidaları yükseliyorsa gençlerin kurduğu hayalin, bir genç olarak Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının kurduğu hayalin bunda çok önemli bir payı vardır. Şimdi 'daha adil bir dünya mümkündür' diyerek her diplomatik platformda bu iddiayı kuvvetle savunan liderimizin bize açtığı istikamet, ortaya koyduğu vizyon, bugün gençler olarak yeni hayallerin peşinde olmamız gerektiğine işaret ediyor. Bu program ve niceleri vasıtasıyla kuracağımız hayallerle, ortaya koyacağımız güçlü iradeyle ve bu iradenin takipçisi olacak yapacağımız nice çalışmalarla Allah inşallah bu nesle Mescid-i Aksa'nın da özgür olduğu günleri gösterecektir."

"Konya, geçmişten aldığı gücü geleceğin umudu olan gençlerle buluşturmakta"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da gerçekleştirilen açılışla gençliğin enerjisini, medeniyetin kadim birikimiyle buluşturan önemli bir sürecin kapılarını araladıklarını söyledi.

İslam medeniyetinin ilim, irfan ve hikmet merkezi olan Konya'nın, yakın dönemde 2023 Dünya Spor Başkenti unvanıyla sporun evrensel mesajını dünya ile buluşturduğunu hatırlatan Altay, şunları kaydetti:

"Konya bu yıl da Avrupa Bisiklet Başkenti unvanıyla çevreci ulaşımın ve sağlıklı yaşamın öncü şehirlerinden biri olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Şimdi de 2026 İİT Gençlik Başkenti unvanıyla Konya, geçmişten aldığı gücü geleceğin umudu olan gençlerle buluşturmakta, başkentlik ruhunu bu kez İslam dünyasının ortak yarınlarına taşımaktadır. Bu doğrultuda bugün İslam dünyasının gençlerini, medeniyetimizin bu kadim başkentinde ağırlıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bildiğiniz gibi İİT Gençlik Başkenti unvanını geçtiğimiz yıl Fas'ın tarihi şehirlerinden biri olan Marakeş taşımıştı. Bu yıl ise Konya olarak bu unvanı taşıyacak olmanın gururunu yaşıyoruz."

Program sonunda Konya'nın Gençlik Başkenti oluşunu temsilen anahtar teslim töreni yapıldı. Anahtar, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teslim edildi.

Konya 2026 İİT Gençlik Başkenti Açılış Töreni'nde Filistin sergisi düzenlendi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından Konya'nın 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti ilan edilmesine ilişkin düzenlenen programda, Filistin'de yaşanan acıları konu alan "Sürgündeki Zeytin Ağacına Posterler" sergisi düzenlendi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde açılan serginin küratörü ve sanat eleştirmeni Samed Karagöz, AA muhabirine, gençlere yönelik organizasyonda böyle bir sergi düzenlemeyi çok önemsediklerini söyledi.

Serginin kapsamını ve eserleri anlatan Karagöz, "Filistinlilerin 1960'lı, 70'li yıllarda yaptığı posterler serisi var. Direniş posterleri tasarlıyorlar ve bu tasarımla Avrupa'nın tasarım dilini değiştiriyorlar. Biraz ona saygı duruşu niteliğinde posterler yapmak istedik. Serginin adı da Filistin'in en önemli şairlerinden Mahmud Derviş'in 'Sürgündeki Zeytin Ağacına Mektuplar' mısralarından geliyor. Sergide 20 eser var." diye konuştu.

"Bu seriyi oluştururken de sadece yakın tarihte yaşananları değil geçmişte yaşananları da göstermek istedik"

Eserlerin tamamına yakınında Mahmud Derviş'ten alıntıların yer aldığına dikkati çeken Karagöz, şöyle konuştu:

"Mahmud Derviş hiç şüphesiz Filistin'in en önemli şairi. Biz onun mısralarını, metinlerini, söyleşilerinde kullandığı ifadeleri Filistin'in Ekim 2023'ten itibaren yaşadığı sıkıntıyı gündemde tutmak amaçlı kullanarak bu seriyi oluşturduk. Bu seriyi oluştururken sadece yakın tarihte yaşananları değil geçmişte yaşananları da göstermek istedik. Eserlerin tamamı ressam Yusuf Aygeç tarafından yapıldı ve onun sayesinde bu eserler ortaya çıkmış oldu."