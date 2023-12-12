Bakan Bak: Hakemler üzerindeki baskıyı azaltmak için herkesin üzerine görev düşüyor
Istanbul
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, dün akşam Trendyol Süper Lig'de oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'i tedavi gördüğü Acıbadem Ankara Hastanesi'nde ziyaret etti. Bakan Bak, ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yaptı.
Bakan Bak, "Hakemler üzerindeki baskıyı azaltmak için herkesin üzerine görev düşüyor. Herkesi sağduyuya çağırıyoruz. Bu tip olaylara kesinlikle karşıyız ve prim vermeyeceğiz." dedi.
- Hakem Meler'e saldırı soruşturmasında Ankaragücü Başkanı Koca'nın da arasında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı