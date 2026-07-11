Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Türkiye, spor tesisleri devrimi yaşamaktadır. Dünyanın en modern stadyumları, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, atletizm pistleri ve tesislere dair her şey Türkiye'de yapılıyor, yapılmaya devam ediyor." dedi.

Bakan Bak: Dünyanın en modern stadyumları, spor salonları, yüzme havuzları Türkiye'de yapılıyor Gençlik ve Spor Bakanı Bak, "Türkiye, spor tesisleri devrimi yaşamaktadır. Dünyanın en modern stadyumları, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, atletizm pistleri ve tesislere dair her şey Türkiye'de yapılıyor, yapılmaya devam ediyor." dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’ndeki AK Parti Muğla İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti’nin 24 yıldır bu aziz millete hizmet ettiğini söyledi.

AK Parti'nin dünyaya "Yaparsa AK Parti yapar. Yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar. Yaparsa muazzam millet yapar." sloganı attığını ifade eden Bak, "İşte buradaki en önemli konu teşkilat. İşte burada bu heyecanı gördük. Teşkilatlar kapı kapı dolaşıyor. Gençlerimiz dolaşıyor, kadın kollarımız dolaşıyor. İşte bu teşkilatın dinamizmi, bu teşkilatın davaya olan inancı bunlar çok önemli." diye konuştu.

Bak, dünyanın en büyük teşkilatının AK Parti teşkilatları olduğunu vurguladı.

Fotoğraf : Ali Rıza Akkır/AA

“Türkiye, spor tesisleri devrimi yaşamaktadır”

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok büyük yatırımlar yaptıklarını, yapmaya da devam ettiklerini dile getiren Bak, "Türkiye, spor tesisleri devrimi yaşamaktadır. Dünyanın en modern stadyumları, en modern kapalı spor salonları, en modern yüzme havuzları, en modern atletizm pistleri ve tesislere dair her şey Türkiye'de yapılıyor, yapılmaya devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içinden gelen birisi, gençliğin içinden gelen birisi, gençlerle yol yürüyen, ‘Türkiye Yüzyılı gençliğin yüzyılıdır’ diyen, ‘Türkiye Yüzyılı sporun yüzyılıdır’ diyen bir lider. İşte onunla beraber yol yürümek, onunla beraber bu millete hizmet etmek gerçekten gurur verici." diye konuştu.

Bakan Bak, önemli işlerden bir tanesinin de öğrencilere barınma imkanı sağlamak olduğunu, Bakanlık olarak 1 milyon yatak kapasitesine ulaştıklarını kaydetti.

Son 3-4 yılda yapılan yatırımlarla 6 bin yatak ilave ettiklerini, söz verdikleri 1000 yatağı da tamamlayacaklarını belirten Bak, artık Muğla'da barınma sorunu olmayacağını vurguladı.

"İşte öğrencilere gerekli yardımı yapmıyorlar." diye söylemleri ortaya attıklarını ifade eden Bak, konuşmasını söyle sürdürdü:

"Dünyada 1 milyon yatak kapasitesine ulaşmış herhangi bir yurt sistemi yok, Kredi Yurtlar Kurumu sistemi yok. Sayın Cumhurbaşkanımız bu noktada çok hassas. Cemaatlere esir olacak çocuklar değil, milletiyle beraber çalışacak çocuklar istiyoruz. O yüzden bu yurtları yaptırdı ve yaptırmaya devam ediyor. Geçmişte çocuklarımızın aklını kullanan cemaatler vardı. Şimdi onlar nerede? Onlar sadece ve sadece bu ülkeye hainlik yaptılar. Evet, 15 Temmuz geldi, 10. yılını değerlendireceğiz. O gün ne oldu? Dediler ki Amerika'da 'Bizim çocuklar başaramadı.' Tabii başaramaz."

Fotoğraf : Ali Rıza Akkır/AA

Artık meydanlara çıkan, tanklara meydan okuyan Türk milleti olduğunu vurgulayan Bak, şunları kaydetti:

"Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara koşan Türk milleti var. Geçit vermeyen, bayrağı indirmeyen, ezanı susturmayan Türk milleti var. Türk milleti tüm dünyaya o gün şunu söyledi: 'Sadece ve sadece ülkenin geleceğine biz karar veririz. Sizin darbenizi de tankınızı da her şeyi parçalarız.' 15 Temmuz'dan sonra Times dergisi manşet attı, ne dedi? 'Türkler tankları parçaladı' diyor. Türkler tankları parçaladı. İşte aziz millet, o gün bu hain darbecileri meydanlara gömdü, tankları parçaladı. Tüm dünyaya şunu söyledi: 'Biz sadece ve sadece bizi yönetecek kişileri millet olarak biz seçeriz. Başkasının dikte etmesine, darbelere müsaade etmeyiz.' İşte o lider, o millet hep beraber o gün tüm dünyaya bu cevabı verdi. Kim gelirse gelsin, ne dedi Sayın Cumhurbaşkanımız? 'Topunuz gelin, topunuz gelin' Evet, toplu olarak geldiler, hepsini meydanlara gömdük, hepsini meydanlara gömdük' Evet, onlar şunu söyledi. 'Bizim çocuklar kaybetti.' Biz de onlara şunu söylüyoruz. Bizim çocuklar burada, biz kazandık, biz kazanacağız, biz millete hizmet etmeye devam edeceğiz. Recep Tayyip Erdoğan ile beraber yürümeye devam edeceğiz."

Bakan Bak, NATO Ankara Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tüm dünyanın Türkiye'nin bölgesel bir lider ülke olduğunu gördüğünü vurguladı.

Fotoğraf : Ali Rıza Akkır/AA

"Savunma sanayisindeki oranımızı yüzde 85'lere ulaştırdık"

NATO'nun yeniden kurgulanmasında Türkiye'nin rolünü herkesin gördüğünü belirten Bak, şöyle devam etti:

"Savunma sanayisindeki oranımızı yüzde 85'lere ulaştırdık. Dünyadaki en önemli savunma sanayisi şirketlerinden bazıları Türkiye'de. Nasıl oldu bunlar? Önceden ne diyorlardı? 'İşte size gerek yok, bunu yapmayın biz size veririz.' Eskileri veriyorlardı, hurdaları veriyorlardı. Şimdi ne var? Biz kendi tüfeğimizi, topumuzu, tankımızı yapıyoruz. Altay tankını da yapıyoruz, Anadolu gemisini de yapıyoruz, Kaan'ı da yapıyoruz. Kimsenin emrinde değiliz, milletin emrindeyiz, milletle beraber yürümeye devam edeceğiz! İşte Türkiye bu, özgür, bağımsız, milli teknolojisi olan Türkiye. O nedenle milletimizle gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz."

Muğla'ya yapılan ve planlanan yatırımlarla ilgili bilgi veren Bak, kentte 117 tesis yapıldığını anlattı.

Toplantıda, AK Parti Muğla milletvekilleri Yakup Otgöz ile Kadem Mete ve AK Parti İl Başkanı Cengizhan Güngör de konuşma yaptı.

Topantıda mehteran takımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırladığı eseri sergiledi.