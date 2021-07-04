Bahattin Sofuoğlu İtalya Pist Şampiyonası'nın 3. ayak ikinci yarışını kazandı
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İtalya Pist Şampiyonası'nın 3. ayağındaki ikinci yarışta birinci oldu.
Ankara
Biblion Yamaha takımı adına Supersport 300 sınıfında yarışan Bahattin Sofuoğlu, Imola Pisti'nde düzenlenen mücadeleyi, Matteo Vannucci ve Emanuele Vocino'nun önünde ilk sırada tamamladı.
Pilotlar klasmanındaki puanını 70'e yükselten Bahattin, Vannucci (116) ve Vocino'nun (71) arkasında 3. sırada yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.