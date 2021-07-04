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Spor

Bahattin Sofuoğlu İtalya Pist Şampiyonası'nın 3. ayak ikinci yarışını kazandı

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İtalya Pist Şampiyonası'nın 3. ayağındaki ikinci yarışta birinci oldu.

Hüseyin Burak Demirer   | 04.07.2021
Bahattin Sofuoğlu İtalya Pist Şampiyonası'nın 3. ayak ikinci yarışını kazandı

Ankara

Biblion Yamaha takımı adına Supersport 300 sınıfında yarışan Bahattin Sofuoğlu, Imola Pisti'nde düzenlenen mücadeleyi, Matteo Vannucci ve Emanuele Vocino'nun önünde ilk sırada tamamladı.

Pilotlar klasmanındaki puanını 70'e yükselten Bahattin, Vannucci (116) ve Vocino'nun (71) arkasında 3. sırada yer aldı.

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