Dolar
19.43
Euro
21.32
Altın
1,996.94
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,891.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşuyor
logo
Spor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'da madalya kazanan Türk haltercilere hediye

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva adına, Ermenistan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda madalya kazanan Türk haltercilere hediyeleri Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov tarafından takdim edildi.

Mustafa Deveci  | 25.04.2023 - Güncelleme : 25.04.2023
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'da madalya kazanan Türk haltercilere hediye

Ankara

Büyükelçi Memmedov, Ermenistan'daki şampiyonada madalya kazanan Türk halterciler Cansu Bektaş, Nuray Güngör ve Gamze Altun'u Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğinde ağırladı.

Memmedov, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Aliyeva adına Bektaş, Güngör ve Altun'a hediyelerini verdi.

Hediye takdiminin ardından konuşan Memmedov, Cumhurbaşkanı Aliyev ve Aliyeva'nın, Türk haltercileri Azerbaycan'a davetlerini ilettiklerini, Bektaş, Güngör ve Altun'un bu davet üzerine yakın bir gelecekte Azerbaycan'a gideceklerini söyledi.

Erivan'daki şampiyonada madalya kazanan Türk sporcuların Azerbaycan'ın da kahramanları olduğunu belirten Memmedov, "Azerbaycan halkı öz kahramanları gözleriyle görmek istiyor. Azerbaycan'daki herkes sizi özlüyor." dedi.

Büyükelçi Memmedov, Erivan'daki şampiyonada Azerbaycan bayrağına yapılan saldırıdan sonra Türk sporcularının galibiyetlerini ve aldıkları madalyaları Azerbaycan'a armağan etmelerinin Azerbaycan-Türkiye dostluğuna güç kattığını dile getirdi.

Türk haltercilere başarılar dileyen Memmedov, Türk bayrağını tüm şampiyonlarda göndere çekmeleri temennisinde bulundu.

Milli halterci Bektaş da hediyeler için Cumhurbaşkanı Aliyev ve Aliyeva'ya teşekkür etti.

Erivan'daki başarılarından dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den hediye almanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten Bektaş, "Orada (Erivan'da) İstiklal Marşı'nı okutmak benim için ayrı gurur verici. Zaten hayalim buydu." ifadelerini kullandı.

Bektaş, şampiyonada kazandığı madalyayı Azerbaycan'a armağan etme fikrini kendisine Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü'nün verdiğini dile getirerek, "Bu fikri bana başkanımız verdi. Söyleyince çok hoşuma gitti. Aklımda böyle bir şey yoktu. Ben de hemen kabul ettim." şeklinde konuştu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Ünlü, Erivan'da Azerbaycan bayrağının yakılması ve Azerbaycan Milli Takımı'nın şampiyonadan çekilmesinin ardından Bektaş'ın kazandığı madalyayı Azerbaycan'a hediye etmesi nedeniyle milli sporcuya teşekkür ederek, "Onların (Azerbaycan) olmadığı yerde biz varız, bizim olmadığımız yerde de Azerbaycanlı kardeşlerimiz var. Biz her zaman her yerde biriz, diriyiz, iriyiz ve güçlüyüz." değerlendirmesinde bulundu.

Hediye takdiminde, Büyükelçi Memmedov, Erivan'daki şampiyonada madalya kazanan milli halterciler Bektaş, Güngör ve Altun'un yanı sıra Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Türkiye Halter Federasyonu As Başkanı Yasin Aslan, Milli Takım Antrenörü Gökhan Kuşçuoğlu da hazır bulundu.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SSB, Hürjet'in bugün gerçekleşen ilk uçuşuna ilişkin detayları paylaştı
İstanbul Havalimanı'nda seçim sandıkları kuruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kullandığı Togg'dan araç içi görüntüler paylaşıldı
Van sınırında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı yarın açılıyor

Benzer haberler

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'da madalya kazanan Türk haltercilere hediye

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Ermenistan'da madalya kazanan Türk haltercilere hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün kullandığı Togg'dan araç içi görüntüler paylaşıldı

Van sınırında 2 terörist etkisiz hale getirildi

AK Parti seçim bürosu önünde ateş açılmasına ilişkin iki zanlı tutuklandı

AK Parti seçim bürosu önünde ateş açılmasına ilişkin iki zanlı tutuklandı
Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişi dron ve botlarla aranıyor

Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişi dron ve botlarla aranıyor
Sudan'dan 1600'ü aşkın Türk vatandaşı otobüslerle Etiyopya'ya taşındı

Sudan'dan 1600'ü aşkın Türk vatandaşı otobüslerle Etiyopya'ya taşındı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet