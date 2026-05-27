Aynı turnuvanın şampiyonları wushucu baba ile oğul yeni başarılar peşinde Wushu kung fu branşında Balkan şampiyonlukları bulunan baba Bekir ile 10 yaşındaki oğlu Abdurrahman Kaya, madalyalarına yenilerini eklemek için birlikte form tutuyor.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan milli antrenör ve milli sporcu 40 yaşındaki Bekir Kaya, kariyerinde birçok Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra iki kez Avrupa ikinciliği ve iki kez de Balkan şampiyonluğu elde etti.

Her fırsatta antrenmanlara ve şampiyonalara götürdüğü oğlunun da bu spora gönül vermesiyle turnuvalara onunla hazırlanmaya başlayan Kaya, dördüncü sınıf öğrencisi Abdurrahman'ın iki Türkiye şampiyonluğu kazanmasında antrenörü olarak pay sahibi oldu.

Fotoğraf : Hüseyin Ekinci/AA

Son olarak geçen yıl Edirne'de düzenlenen "8. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Avrasya Kupası"nda Kaya "büyükler", oğlu ise "minikler" kategorisinde altın madalya kazandı.

Çalışmalarına hız kesmeden devam eden baba ve oğlu, Yalova'da 19-23 Ağustos'ta yapılacak 9. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Avrasya Kupasında yine birinciliği hedefliyorlar.

Fotoğraf : Hüseyin Ekinci/AA

"Oğlum bayrağı devralıp devam edecek"

Bekir Kaya, AA muhabirine, oğlunun dünyaya geldiği gün Hırvatistan'da milli sporcu olarak Avrupa Şampiyonası'nda bulunduğunu ve bu nedenle doğumunda yer alamadığını söyledi.

Oğlunu küçük yaşlardan itibaren bütün antrenmanlarına götürdüğünü anlatan Kaya, oğlunun ilk katıldığı turnuvalarda derece yapamadığını ancak istikrarlı şekilde çalışmaya devam ettiğini kaydetti.

Kaya, Abdurrahman'ın zamanla tecrübe kazandığını belirterek "Daha çok çalıştı, azmetti. Oğlum ve diğer öğrencilerimle Türkiye şampiyonalarında şampiyonluklar yaşadık. Edirne'deki Balkan Şampiyonası'nda baba oğul şampiyon olduk." dedi.

Fotoğraf : Gökhan Yılmaz/AA

Oğluyla başarılı sonuçlar almanın kendisini mutlu ettiğini dile getiren Kaya, "Sporu, gençleri yetiştirmekte büyük araç olarak görüyoruz. Bizimle spor yapmaları bize gurur ve heyecan veriyor. Bizim de yaşımız geçiyor, artık müsabakaları bırakacağız. Oğlumun devam ettirmesi mutluluk veriyor." diye konuştu.

Kaya, baba oğul bu sporu yaptıkları için görenlerin kendilerini takdir ettiğini, Abdurrahman'ın gelecekte başarılı bir sporcu olmasını istediğini, bu yönde çalıştığını ve kariyeri boyunca milli takımı en iyi şekilde temsil etmesini istediğini anlattı.

Balkan Şampiyonası'nda bu yıl yine boy göstereceklerine değinen Kaya, "Muhtemelen benim son şampiyonam olacak. Oğlum artık bu bayrağı devralıp devam edecek." dedi.

"Babamla yeni başarılar kazanmak istiyoruz"

Abdurrahman Kaya da babasından ve profesyonel sporcuların antrenmanlarından etkilenerek spora başladığını söyledi.

Sporla ilgilenmeyi sevdiğini belirten Abdurrahman, ileride dünya ve Avrupa şampiyonu olmak istediğini kaydetti.

Abdurrahman, kariyerindeki ilk karşılaşmada heyecanlandığını, ilk maçını kaybedince üzüldüğünü ancak pes etmeden antrenman yapmaya devam ettiğini ve bu sayede şampiyonluklar elde etmeye başladığını anlattı.

Babasıyla aynı sporu yapmanın ve başarılar elde etmenin kendisi için gurur verici olduğunu dile getiren Abdurrahman, şampiyon olduğu zaman insanların kendisini tebrik etmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti.

Abdurrahman, okuldan kalan zamanlarda salona gelip çalışmalarını sürdürdüğünden bahsederek, "Babamla çalışmak beni mutlu ediyor. Onunla yeni başarı kazanmak istiyoruz." dedi.