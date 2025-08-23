Dolar
40.94
Euro
48.02
Altın
3,372.59
ETH/USDT
4,714.60
BTC/USDT
115,000.00
BIST 100
11,372.33
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - TCG Anadolu, “Mavi Vatanda Zafer Yolculuğu” kapsamında Sarayburnu’na giriş yapıyor “İstanbul Boğazı'ndan Gazze'yi selamlama” etkinliği kapsamında Karaköy'den kalkan deniz taşıtları, konvoy oluşturarak Üsküdar Sahili Kız Kulesi Mevkii'ne hareket ediyor
logo
Spor

Ayhancan Güven, DTM'nin 6. ayağının ilk yarışında birinci oldu

Milli otomobil sporcusu Ayhancan Güven, Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) 6. ayağındaki ilk yarışta birinci oldu.

Salih Ulaş Şahan  | 23.08.2025 - Güncelleme : 23.08.2025
Ayhancan Güven, DTM'nin 6. ayağının ilk yarışında birinci oldu

Ankara

Manthey EMA takımı pilotu Ayhancan, Sachsenring Pisti'nde 9. sıradan başladığı yarışta son turda liderliği ele geçirerek DTM'deki 3. galibiyetini elde etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Red Bull sporcusu Ayhancan, puanını 119'a çıkartarak pilotlar klasmanında 6. sıraya yükseldi.

Yarın TSİ 10.20'de sıralama turları ve 14.30'da ikinci yarış ile 5. ayak yarışları tamamlanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da termometreler 55 dereceyi gösterdi
İzmir Körfezi'nde yeniden başlayan balık ölümleri sürüyor
Dışişleri: İsrail'i cesaretlendiren ve pervasız kılan bugüne kadar işlediği savaş suçlarının cezasız bırakılmasıdır
Eymir Gölü yakınlarındaki ormanlık alanı yakmaya çalışan şüpheli tutuklandı
Çanakkale'deki orman yangını 150 ağaç bulunan zeytinliği teğet geçti

Benzer haberler

Ayhancan Güven, DTM'nin 6. ayağının ilk yarışında birinci oldu

Ayhancan Güven, DTM'nin 6. ayağının ilk yarışında birinci oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet