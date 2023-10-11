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Vakıfbank Voleybol Takımı Antrenörü Giovanni Guidetti, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'ndan oynanan Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı sonrası açıklamalarda bulunuyor.
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Spor

AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibi VakıfBank

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın sahibi VakıfBank Fotoğraf: Şebnem Coşkun/AA

İstanbul

Voleybolda Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe Opet'i 3-2 mağlup eden VakıfBank, kupanın sahibi oldu. 

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