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Spor

Avusturyalı eski şampiyon sporcu Marc Girardelli, Erciyes'te kayak yaptı

Dünya şampiyonu Avusturyalı eski kayakçı Marc Girardelli, Erciyes'te kayak yaptı.

Ergün Haktanıyan   | 13.04.2022
Avusturyalı eski şampiyon sporcu Marc Girardelli, Erciyes'te kayak yaptı

Kayseri

Erciyes AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yıl boyunca dünyanın dört bir yanından yabancı misafirleri ağırlayan Erciyes, dünyaca tanınan kayak şampiyonlarının da ilgisini çekiyor.

Freeride Kayak Dünya Şampiyonu Aurelien Ducroz'un ardından Marc Girardelli de Rusya ve Avusturya'dan arkadaşları ile Erciyes'e kayak yapmaya geldi.

Erciyes'i çok beğendiğini belirten Marc Girardelli, şunları kaydetti:

"Bu tatil Türkiye'nin dağlarında ilk deneyimim ve Erciyes muhteşem bir yer. Çok keyif aldım. Nisan ayında bile inanılmayacak derecede çok iyi kar var, pist durumu harika. Erciyes çok büyük ve yüksek bir dağ. Kayak merkezi olarak çok iyi planlanmış. Daha da önemlisi, Alpler kalitesinde işletiliyor. Rusya ve Avusturya'dan gelen arkadaşlarımla birlikte Kayseri'de çok keyifli zaman geçirdiğim için mutluyum. Gelecek yıl profesyonel hedeflerle de Erciyes'e daha fazla gezi planlayacağım. Türkiye'de kayak deneyimine sahip olmaları için Avusturya, İsviçre, Almanya ve İtalya'dan Kayseri'ye arkadaşlarımı, çevremdeki kayakçıları getireceğim."

Kayağa 5 yaşında başlayıp,​​ 33 yaşında aktif sporu bırakan Girardelli, ilk yarışına 7 yaşında katıldı. Kariyerinde Girardelli, 11 Dünya Şampiyonası'na katılıp 4 altın, dünya kupalarında ise 46 altın madalya kazandı.

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