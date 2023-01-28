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Spor

Avustralya Açık'ta kadınlarda Sabalenka şampiyon oldu

2023 Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nı tek kadınlarda, Elena Rybakina'yı 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) yenen 5 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka kazandı.

Fatih Erel   | 28.01.2023
Avustralya Açık'ta kadınlarda Sabalenka şampiyon oldu

İstanbul

Melbourne kentinde düzenlenen sezonun ilk grand slam turnuvasının kadınlar finalinde, turnuvada kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazanmak için oynayan Sabalenka ile geçen yılın Wimbledon şampiyonu Kazak tenisçi Rybakina (22 numaralı seribaşı) karşılaştı.

Final maçında ilk sette ilk 13 sayının 7'si karşılanamayan atışlarla (ace) geldi. Wimbledon şampiyonluğu sonrasında yaklaşık 6 ay sonra ikinci şampiyonluğu için mücadele eden 23 yaşındaki Rybakina, 24 yaşındaki rakibi Sabalenka karşısında ilk seti 6-4 kazandı. İlk sette taraflar 5'er kez karşılanamayan atışlarla sayı buldu.

İlk kez grand slam finalinde mücadele eden Sabalenka, ilk sette 5 çift hata ile oynarken Rybakina ise ilk sette hiç çift hata yapmadı.

İkinci sete iyi başlayan ve 4-1 öne geçen Sabalenka, seti de 6-3 kazandı ve setlerde durumu 1-1'e getirdi.

İlk grand slam şampiyonluğu için mücadele eden Sabalenka, ilk sette 5 çift hata ile oynarken Rybakina ise ilk sette hiç çift hata yapmadı. Sabalenka, 5 çift hata yaptığı ilk sete nazaran ikinci sette sadece 1 çift hata yaptı.

Büyük çekişmeye sahne olan ve karşılıklı sayılarla başlayan son sette 3-3 eşitliğin ardında setin sonunu daha iyi oynayan Sabalenka, 2 saat 28 dakika süren final karşılaşmasında son seti 6-4 kazanarak 2-1'lik skorla şampiyon oldu. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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