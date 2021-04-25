Euro
10.15
Dolar
8.40
BIST 100
1,341.07
Altın
1,776.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Avrupa üçüncüsü milli cimnastikçi Adem Asil: Olimpiyatlarda daha güçlü olacağım

Sinem Er   | 25.04.2021
Avrupa üçüncüsü milli cimnastikçi Adem Asil: Olimpiyatlarda daha güçlü olacağım

Ankara

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda barfiks aletinde bronz madalya kazanan milli sporcu Adem Asil, "Olimpiyatlarda daha güçlü olacağım." dedi.

Avrupa üçüncülüğü elde eden milli sporcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aldığı dereceden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Şampiyonanın erkekler eleme müsabakalarında Avrupa kıtasından son boş kotayı elde ederek, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda yarışmaya hak kazanan milli cimnastikçi, "Olimpiyat kotası da aldım. Bugün de barfiks aletinde bronz madalya kazandım. Çok mutluyum. Gerçekten olimpiyatlarda daha güçlü olacağım, daha madalyalar alacağım inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 38 bin 553 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 571 bin 922'ye yükseldi
İran'da son 24 saatte 454 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İran'da Kovid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı COVIRAN Bereket'in seri üretimine başlandı
Kovid-19'u yenen beş aylık minik Teoman'ın kalbi artık daha 'sağlam' atıyor

Benzer haberler

Avrupa üçüncüsü milli cimnastikçi Adem Asil: Olimpiyatlarda daha güçlü olacağım

Avrupa üçüncüsü milli cimnastikçi Adem Asil: Olimpiyatlarda daha güçlü olacağım

Milli cimnastikçi Adem Asil barfiks aletinde Avrupa üçüncüsü oldu

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Avrupa şampiyonu oldu