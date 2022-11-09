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Spor

Avrupa Satranç Birliği Başkanı Azmaiparashvili'den Türkiye'nin satrançtaki başarısına övgü

Avrupa Satranç Birliği Başkanı Zurab Azmaiparashvili, Türkiye'nin bu branşta geleceğinin parlak olduğunu düşündüğünü dile getirdi.

Ayşe Yıldız   | 09.11.2022
Avrupa Satranç Birliği Başkanı Azmaiparashvili'den Türkiye'nin satrançtaki başarısına övgü Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Antalya

Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'na katılanAvrupa Satranç Birliği Başkanı Zurab Azmaiparashvili, AA muhabirine, mükemmel bir organizasyona tanıklık ettiklerini söyledi.

Binlerce çocuğun satranç oynadığı, onların yürümelerini, düşünmelerini sağlayan bir ortam olduğunu vurgulayan Azmaiparashvili, "Bu koşulları sağlarken geleceğimizi, çocuklarımızı düşünüyorlar. Satranç kariyerim boyunca herhangi bir organizatörün, sadece Avrupa'da değil, dünya çapında da böyle mükemmel koşullar sağladığını hatırlamıyorum." diye konuştu.

Türkiye Satranç Federasyonunun son on yıldır nasıl çalıştığını herkesin bildiğini anlatan Azmaiparashvili, Avrupa'da ve dünyada bu branşın faydası için çaba harcandığını vurguladı.

Son yıllarda satrancın tüm dünyada büyük rekabetin olduğu yoğun bir spor haline geldiğini belirten Azmaiparashvili, "Türkiye organizasyon anlamında lider bir ülkedir ve umuyorum ki Türk satrancı gelecekte de dünyayı domine edecektir. Türkiye, satranç organizasyonlarında çok başarılı. 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası kusursuz büyük bir organizasyon." ifadelerini kullandı.

"Türk satrancı yükselişini sürdürüyor"

Satrancın bazen yükselişte, bazen düşüşte olabildiğini vurgulayan Azmaiparashvili, şunları kaydetti:

"Gerçek şudur ki satranç dinamik bir yapıdadır, inip çıkar. İnanıyorum ki şu anda Türk satrancı yükselişini sürdürüyor. Çünkü özellikle genç satranççıların elde ettiği sonuçlara bakarsanız, Nahçıvan'da 16 Yaş Altı Olimpiyatları'nda Türk takımının etkileyici bir zafer elde ettiğini de görebilirsiniz. Türk satrancının başarı grafiğinin yükseldiğini görüyorsunuz. Çocukların bunu yaptığını görmek çok önemli."

Rodos'ta 20-30 Nisan'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Kupası'na 32 sporcuyla katılan Türkiye'nin 16 madalya kazandığını ve şampiyon olduğunu hatırlatan Azmaiparashvili, Gürcistan'da düzenlenen 2022 Dünya Alt Yaş Grupları Şampiyonası'nda Türk sporcu Senem Gül Başsarı'ın dünya ikinciliği elde ettiğini dile getirdi.

Azmaiparashvili, Türkiye Satranç Federasyonun devletin de desteğiyle güzel işler başardığını vurgulayarak, "Bu bakımdan Türkiye'nin satrançta çok iyi durumda olduğunu, çocuklarınızın emin ellerde ve iyi bir eğitimle büyük başarılar elde edeceklerine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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