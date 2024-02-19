Dolar
30.86
Euro
33.27
Altın
2,017.98
ETH/USDT
2,928.60
BTC/USDT
51,793.00
BIST 100
9,196.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş futbolcusu Ernest Muçi, Süper Lig’in 26. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor

Avrupa şampiyonu Serbest Güreş Milli Takımı, Ankara'da coşkuyla karşılandı

Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde şampiyon olan Serbest Güreş Milli Takımı, Ankara'da coşkuyla karşılandı.

Erkan Tiryaki  | 19.02.2024 - Güncelleme : 19.02.2024
Avrupa şampiyonu Serbest Güreş Milli Takımı, Ankara'da coşkuyla karşılandı Fotoğraf: Osmancan Gürdoğan/AA

Ankara

Aldığı 2'şer altın, gümüş ve bronz madalyayla 31 yıl sonra Avrupa'nın zirvesine çıkan milli takıma Esenboğa Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterileriyle karşılanan Serbest Güreş Milli Takımı'nda teknik direktör Abdullah Çakmar, 31 yıl sonra gelen şampiyonluğa dikkati çekerek, "Özverili bir şekilde, fedakarlıklar yaparak çalıştık. Bunun sonucunda da Cumhuriyet tarihinde bir ilki gerçekleştirdik ve 8 madalya maçı yaptık. 2024 hedeflerimiz hiçbir zaman bitmeyecek. Olimpiyatlarda da madalyalar alıp milletimizin yüzünü güldürmek istiyoruz. Bu kupayı milletimize hediye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kariyerinin 11. Avrupa şampiyonluğunu elde eden Taha Akgül ise ilk kez takım halinde Avrupa şampiyonluğu kupası sevinci yaşadığını vurgulayarak, "Son maçta kazanarak takımıma kupayı getirmek de nasip oldu. Gürcü rakibime yenilseydim onlar şampiyon olacaktı. Böyle bir manevi değeri de oldu şampiyonluğumuzun. Herkesin elini taşın altına koymasıyla birlikte geldi bu kupa. Olimpiyatlar için de yarından itibaren hiç durmadan çalışacağımıza söz veriyoruz. Hedefimiz de orada ikinci kez şampiyon olmak, var gücümüzle çalışacağız. Takım halinde İstiklal Marşı'nı okutup 'Avrupa'nın en güçlüsüyüz' demek çok büyük bir gurur. Herkesi geride bırakıp Avrupa'nın en iyi takımı olduğumuzu kanıtladık." diye konuştu.

Gümüş madalya alan Soner Demirtaş da "Uzun bir aranın ardından şampiyon olduk ve bu da bize nasip oldu. Ülkemize ve kariyerime bir madalya daha kazandırdım. Halkımız bize güvensin, bu takım daha çok başarılar kazanacak. Hedefimizde Paris Olimpiyat Oyunları var. Ülkemizi en iyi şekilde orada da temsil etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Bayraktar, Erzincan'daki maden sahasında heyelan riski nedeniyle arama faaliyetlerini durdurduklarını bildirdi
Rusya'nın İstanbul Başkonsolosu: Montrö Sözleşmesi'nin hükümlerinin yerine getirilmesi çok önemli
G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Türkiye'nin tutumu net olacak
YÖK: Üniversite başta sağlık, mühendislik ve bilişim sahalarında Türk yükseköğretim tecrübesini Azerbaycan'a taşıyacak
Arnavutluk Başbakanı Rama, yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak

Benzer haberler

Avrupa şampiyonu Serbest Güreş Milli Takımı, Ankara'da coşkuyla karşılandı

Avrupa şampiyonu Serbest Güreş Milli Takımı, Ankara'da coşkuyla karşılandı

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye rüzgarı esti

Serbest Stil Güreş Milli Takımı, 31 yıl sonra Avrupa şampiyonu oldu

Milli güreşçi Taha Akgül, kariyerinin 11'inci Avrupa şampiyonluğuna ulaştı

Milli güreşçi Taha Akgül, kariyerinin 11'inci Avrupa şampiyonluğuna ulaştı
Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, üst üste 3'üncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti

Milli güreşçi Feyzullah Aktürk, üst üste 3'üncü Avrupa şampiyonluğunu elde etti
Milli güreşçi Nesrin Baş, Avrupa şampiyonu oldu

Milli güreşçi Nesrin Baş, Avrupa şampiyonu oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet