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Avrupa şampiyonu bedensel engelli milli halterci Üzeyir Karakoç'un hedefi paralimpik oyunları

Gençler kategorisinde Dünya Şampiyonası'nda bronz, Avrupa Şampiyonası'nda ise Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanan Üzeyir Karakoç, kendini formda tutmak için antrenmanlarına devam ediyor.

Muhammet Fatih Gökmen   | 29.12.2020
Avrupa şampiyonu bedensel engelli milli halterci Üzeyir Karakoç'un hedefi paralimpik oyunları Fotoğraf: Muhammet Fatih Gökmen / AA

Kırıkkale

Gençler kategorisinde Bedensel Engelliler Dünya Halter Şampiyonası'nda bronz, Avrupa Şampiyonası'nda ise Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanan 23 yaşındaki milli sporcu Üzeyir Karakoç, paralimpik oyunlarına katılmayı hedefliyor.

Kırıkkale Tüm Bedensel Engelliler Kulübü sporcusu Üzeyir Karakoç, 7 yıl önce fazla kilolarından kurtulmak için arkadaşlarının yönlendirmesiyle haltere başladı.

Antrenman yaptığı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait salonun evine uzak olması nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşayan Üzeyir Karakoç ve onun gibi spor yapan arkadaşlarının çalışması için Kırıkkale Tüm Bedensel Engelliler Kulübüne ait sosyal tesisin bir bölümü antrenman salonuna dönüştürüldü.

Üzeyir Karakoç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok yarışmanın ertelenmesine rağmen 8 metrekarelik salonda antrenmanlarına devam ediyor.

Milli sporcu, gençler kategorisinde 2017 yılındaki Dünya Şampiyonası'nda bronz, 2018'deki Avrupa Şampiyonası'nda ise kaldırdığı 125 kilo ile Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı.

"Yarışmalar yarın olacakmış gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Doğuştan bedensel engelli olduğunu ve yürüyemediğini belirten Üzeyir Karakoç, AA muhabirine, haftada 5 gün salona gelerek antrenmanlarına devam ettiğini söyledi.

Milli sporcu, "Kısıtlamalardan dolayı hafta sonu çalışamıyoruz. Salgın sürecinin başlarında salonlar kapalıyken antrenmanlarımızı yapamıyorduk. Son dönemde tekrar çalışmalarımıza başladık. Şu anda şubat ayında bir yarışma gözüküyor. Pandemi nedeniyle ertelenmezse oraya katılacağım. En yakın yarışma şubat ayında gözüküyor. Biz de yarışmalar yarın olacakmış gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Üzeyir Karakoç, hedefinin paralimpik oyunlarına katılmak olduğunu belirtti.

Antrenör İş: "Paralimpik oyunlarına katılmak için çok çalışıyoruz"

Antrenör Yeliz İş, Üzeyir Karakoç ve diğer sporcularla antrenmanlarına devam ettiklerini vurguladı.

Çalışmalara 7-8 engelli sporcunun katıldığını aktaran İş, "Turnuvalar yarın olacakmış gibi antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Üzeyir, dünya üçüncüsü ve Avrupa şampiyonu olan bir sporcumuz. Bu başarıların devamı için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hedefimiz olan paralimpik oyunlarına katılmak için çok çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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