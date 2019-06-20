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Spor

Avrupa Oyunları yarın Belarus'ta başlayacak

2. Avrupa Oyunları yarın Belarus'ta başlayacak.

Ömer Hakan Kibar   | 20.06.2019
Avrupa Oyunları yarın Belarus'ta başlayacak

Ankara

Belarus'un başkenti Minsk'te, 21-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek 2. Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi 14 branşta, 111 sporcu temsil edecek.

Organizasyona 50 ülkeden, 4 bin sporcunun katılması beklenirken, 200 madalya dağıtılacak.

Türk sporcular atıcılık, atletizm, badminton, 3x3 basketbol, bisiklet, boks, cimnastik, güreş, judo, kano, karate, masa tenisi, okçuluk ve sambo dallarında mücadele edecek.

2020 için bazı spor dallarında eleme niteliğinde

Avrupa Oyunları, 2020 Tokyo Olimpiyatları için bazı spor dallarında eleme niteliği taşırken, bazılarında ise sıralama puanına katkı verecek.

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