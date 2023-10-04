Avrupa Olimpiyat Komitesi Genel Kurulu, İstanbul'da yapılacak
Avrupa Olimpiyat Komitesinin (EOC) 52. Genel Kurulu, 6-7 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek.
İstanbul
Conrad İstanbul Bosphorus Hotel’de yapılacak genel kurula EOC Başkanı Spyros Capralos, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı Uğur Erdener, EOC Yönetim Kurulu Üyesi ve TMOK Başkan Yardımcısı Hasan Arat, EOC Genel Sekreteri Raffaele Pagnozzi, Milli Olimpiyat Komiteleri Birliği (ANOC) Başkanı Robin Mitchell'ın yanı sıra farklı ülkelerden birçok temsilci katılacak.
Geçmiş dönemde yapılan uluslararası organizasyonların da değerlendirileceği genel kurulda, gelecek yıllardaki oyunlar konusunda da oturumlar yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.