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Spor

Avrupa Okçuluk Şampiyonası Antalya'da yapılacak

Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası ve Tokyo Olimpiyatları Kıtasal Kota Yarışmaları, Antalya'da yapılacak.

Halil İbrahim Avşar   | 28.05.2021
Avrupa Okçuluk Şampiyonası Antalya'da yapılacak

Ankara

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenecek yarışmalar, 31 Mayıs-6 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Müsabakalarda teknik direktör Yusuf Göktuğ Ergin yönetiminde Türkiye'yi 12 sporcu temsil edecek. Okçuluk Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan sporcular şunlar:

Klasik yay erkekler: Samet Ak, Mete Gazoz, Ali Aydın

Klasik yay kadınlar: Yasemin Ecem Anagöz, Gülnaz Büşranur Coşkun, Zeynep Köse

Makaralı yay erkekler: Evren Çağıran, Furkan Oruç, Yakup Yıldız

Makaralı yay kadınlar: Ayşe Bera Süzer, Gizem Elmaağaçlı, Yeşim Bostan

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