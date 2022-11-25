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Spor

Avrupa Kick Boks Şampiyonu Hasan Zilan, yeni şampiyonlar yetiştirmek için çalışıyor:

Antalya'da düzenlenen WAKO Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Hasan Zilan, yeni şampiyonlar yetiştirmek için çalışıyor.

Ahmet Kaplan   | 25.11.2022
Avrupa Kick Boks Şampiyonu Hasan Zilan, yeni şampiyonlar yetiştirmek için çalışıyor:

Diyarbakır

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden (DBB) yapılan açıklamaya göre, DBB bünyesinde antrenörlük yapan milli sporcu Hasan Zilan, 11-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenen ve 39 ülkeden 976 sporcunun katıldığı şampiyonada, 54 kiloda büyük erkekler K1 Style branşında Avrupa şampiyonu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zilan, babasının daha önce milli takım antrenörlüğü yaptığını, bu sayede kendisinin ve kardeşlerinin kick boks ile tanıştığını söyledi.

İnşaatta çalışan babasıyla iş dışında kalan zamanlarında antrenman yaptığını ve babasının elde ettiği kazançla kendilerini müsabakalara götürdüğünü anlatan Zilan, "Çok zor şartlar altında bu sporu yaptık. İnsan ne kadar çok zorluk görürse devam etmeli, azim göstermeli, pes etmemeli diye düşünüyorum. Çünkü hayatımızda aldığımız bütün zaferleri güzelleştiren şeyler zorluklardır." ifadelerini kullandı.

Daha önce de ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında dereceler elde ettiğini anımsatan Zilan, Antalya'daki müsabakada şampiyon olmanın sevincini yaşadığını vurgulayarak, "Sur sokaklarında, surların dibinde, parklarda çalışıyorduk. Antrenman yaparak buralara geldik. Pes etmedik. Ülkemi, şehrimi en iyi şekilde temsil ettiğim için çok mutluyum ve gururluyum. Hedefim milli sporcular yetiştirmek. Burada çocukları çalıştırıyorum. Yani kendim şampiyon olabilirim ama bence en büyük şampiyonluk şampiyonları yetiştirmektir. O yüzden elimden geldiğince onları çalıştırmaya gayret ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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