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Spor

Avrupa Karate Şampiyonası'nda 4 altın madalya

Kadınlar kumitede Serap Özçelik Arapoğlu, erkekler kumitede Eray Şamdan, Burak Uygur ve erkekler katada Ali Sofuoğlu altın, kadınlar kata finalinde ise Dilara Bozan gümüş madalya kazandı.

Fatih Gazioğlu   | 28.05.2022
Avrupa Karate Şampiyonası'nda 4 altın madalya

Ankara

Gaziantep'te devam eden 57. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda üçüncü gün müsabakalarında milli sporcular 4'ü altın 1'ü gümüş olmak üzere 5 madalya elde etti.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Şahinbey Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde milli sporculardan kadınlar kumitede Serap Özçelik Arapoğlu (50 kilo), erkekler kumitede Eray Şamdan (60 kilo), Burak Uygur (67 kilo), katada ise Dilara Bozan ve Ali Sofuoğlu tatamiye çıktı.

Kadınlar kata finalinde milli sporcu Dilara Bozan, İspanya'dan Sanchez Jaime Sandra mağlup olarak gümüş madalyada kaldı. Erkekler kata finalinde milli sporcu Ali Sofuoğlu ise İspanya'dan Damian Hugo Quintero Capdevila'yı yenerek altın madalya kazandı.

Erkekler kumite finalinde 60 kiloda yarışan Eray Şamdan İtalya'dan Angelo Crescenzo'yu, 67 kiloda yarışan milli sporcu Burak Uygur ise Yunanistan'dan Dionysios Xenos'u yenerek altın madalya elde etti.

Kadınlar kumite finalinde 50 kiloda mücadele eden milli sporcu Serap Özçelik Arapoğlu ise İtalya'dan Perfettto Erminia'yı yenerek altın madalyaya uzandı.

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