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Spor

Avrupa Kadınlar Hokey Şampiyonası'nda Türkiye organizasyonu 5. sırada tamamladı

Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 5s mücadelesinde Avusturya'yı 7-4 yenerek organizasyonu beşinci sırada tamamladı.

Fatih Erel  | 01.07.2023 - Güncelleme : 01.07.2023
Avrupa Kadınlar Hokey Şampiyonası'nda Türkiye organizasyonu 5. sırada tamamladı

İstanbul

Milli takım, Polonya'nın Walcz kentindeki şampiyonanın 5-6'ıncılık klasman maçında Avusturya ile karşılaştı.

İlk yarısını 4-3 önde tamamladığı mücadelede rakibini 7-4 mağlup eden ay yıldızlılar, şampiyonayı beşinci sırada tamamladı.

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