Avrupa Kadınlar Hokey Şampiyonası'nda Türkiye organizasyonu 5. sırada tamamladı
Türkiye Kadın Hokey Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası 5s mücadelesinde Avusturya'yı 7-4 yenerek organizasyonu beşinci sırada tamamladı.
İstanbul
Milli takım, Polonya'nın Walcz kentindeki şampiyonanın 5-6'ıncılık klasman maçında Avusturya ile karşılaştı.
İlk yarısını 4-3 önde tamamladığı mücadelede rakibini 7-4 mağlup eden ay yıldızlılar, şampiyonayı beşinci sırada tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.