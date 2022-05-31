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Spor

Avrupa Halter Şampiyonasında 4 madalya

Arnavutluk'ta devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda Nuray Güngör, 1 altın 2 gümüş, Berfin Altun ise 1 gümüş madalya kazandı.

Muhammed Boztepe   | 31.05.2022
Avrupa Halter Şampiyonasında 4 madalya

Ankara

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Tiran'da gerçekleştirilen organizasyonda milli sporcular yarıştı.

Kadınlar 64 kiloda Nuray Güngör, silkmede 120 kiloluk derecesiyle altın, koparmada 99 kilo ve toplam 219 kiloluk derecesiyle iki gümüş madalya kazandı.

Yine 64 kiloda Berfin Altun ise silkmede 120 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanırken, koparmada 86, toplam ise 206 kiloluk derece elde etti.

Organizasyonun dördüncü gününde milli haltercilerin madalya sayısı 4 altın, 6 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 11 oldu.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli haltercilere tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mesajında, "Arnavutluk'ta devam eden Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda, madalya kazanan sporcu kardeşlerim Nuray Güngör ile Berfin Altun'u tebrik eder, bu başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım. Organizasyonda mücadele edecek sporcularımıza da başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

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