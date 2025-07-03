Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası
Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli atlet Muhammed Eren Uysal altın madalyanın sahibi oldu.
Ankara
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen şampiyonada Muhammed Eren Uysal, mozaik kategorisi 400 metre koşuda 80 saniyelik derecesiyle şampiyon olmayı başardı.
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Milli atlet, şampiyonada 100 metre yarışında ise gümüş madalya kazandı.
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