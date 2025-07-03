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Spor

Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası

Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası'nda milli atlet Muhammed Eren Uysal altın madalyanın sahibi oldu.

Fatih Çakmak  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
Avrupa Down Sendrom Atletizm, Tenis ve Masa Tenisi Şampiyonası Fotoğraf: Özel Sporcular Spor Federasyonu

Ankara

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilen şampiyonada Muhammed Eren Uysal, mozaik kategorisi 400 metre koşuda 80 saniyelik derecesiyle şampiyon olmayı başardı.

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Milli atlet, şampiyonada 100 metre yarışında ise gümüş madalya kazandı.

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