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Spor

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın Kayseri etabı sona erdi

Kayseri'de düzenlenen ve 106 binicinin yarıştığı şampiyonanın Doğu Grubu 1. Eleme Müsabakaları sona erdi.

Murat Asil   | 07.07.2019
Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın Kayseri etabı sona erdi

Kayseri

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Doğu Grubu 1. Eleme Müsabakaları'nın Kayseri etabı sona erdi. Talas Belediyesinin desteğiyle Akçakaya Mahallesi'ndeki model uçak pistinde oluşturulan parkurda dün başlayan organizasyona katılan sporcular, at üzerinde okla hedefi vurarak dereceye girmek için mücadele etti. ( Ramazan Kaya - Anadolu Ajansı )

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası Doğu Grubu 1. Eleme Müsabakaları'nın Kayseri etabı sona erdi.

Talas Belediyesinin desteğiyle Akçakaya Mahallesi'ndeki model uçak pistinde oluşturulan parkurda dün başlayan organizasyona katılan sporcular, at üzerinde okla hedefi vurarak dereceye girmek için mücadele etti.

Yurt genelinden 106 sporcunun katıldığı Doğu Grubu 1. Eleme Müsabakaları'nda büyükler genel klasmanda İbrahim Güneş birinci, Onur Alp Türkmen ikinci, Taha Kayhan Kürtü üçüncü oldu.

Gençler genel klasmanda ilk 3 sıra Yunus Öztürk, Halime Çelikkol ve Taha Eren Türkoğlu'ndan oluştu.

Yiğit Kerem Kekeç'in birinci olduğu yıldızlar genel klasmanda, Hüda Kaya ikinci, Halil Talha Özdemir üçüncü sırayı aldı.


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