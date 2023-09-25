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Spor

Atlı Okçuluk Milli Takımı'nın hedefi dünya şampiyonluğu

Türkiye Atlı Okçuluk Milli Takımı, gelecek yıl mayıs ayında düzenlenecek Atlı Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda birinci olmayı hedefliyor.

Müzahim Zahid Tüzün  | 25.09.2023 - Güncelleme : 25.09.2023
Atlı Okçuluk Milli Takımı'nın hedefi dünya şampiyonluğu Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün/AA

Kayseri

Türkiye'de 2 binin üzerinde lisanslı sporcu ve 145 kulüp, ata sporu atlı okçuluğun gelişmesi için ter döküyor.

Bu yıl Avrupa şampiyonu olan milli takım, gelecek yıl bir ayağı Balıkesir'de gerçekleştirilecek ve yaklaşık 50 takımın katılacağı Atlı Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu, AA muhabirine, federasyon olarak geçen yıl kurdukları Atlı Okçuluk Milli Takımı'nın kısa sürede önemli başarı elde ettiğini söyledi.

Son yıllarda ülke olarak atlı okçulukta büyük gelişim gösterdiklerini belirten Bekiroğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl milli takım olarak katıldığımız, İsveç ve Fransa'da son grup Grand Prix'si yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu olduk. Bu tarihi bir başarı. Bu başarı genç sporcularımıza umut oldu. Atlı okçuluk özelinde Avrupa Federasyonu ve Dünya Federasyonu var. Biz her ikisine de bu dönem üye olduk. Milli takım olarak katıldığımız Avrupa Şampiyonası'nda da Allah bize Avrupa şampiyonluğunu nasip etti. Gerçekten bu noktada çok güçlüyüz ve dünyada söz sahibi olmayı arzu ediyoruz. Dünya şampiyonasının bir ayağını Türkiye'de yapacağız. Ecdadın ata sporunu en güzel şekilde temsil ederek dünya şampiyonu olmayı arzu ediyoruz. Arzunun ötesinde onun için çalışmalar yapıyoruz."

Bekiroğlu, atlı okçulukta dünyada bir numara olmayı hedeflediklerini ve bu hedeflere ulaşmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın önemli destek verdiğini dile getirdi.

"Ülkemizi gururlandıracağız"

Atlı okçulukla ilgilenen sporcu sayısında önemli artış olduğuna dikkati çeken Bekiroğlu, "Şu an 2 bin lisanslı sporcumuz var. Yine 145 aktif kulübümüz mevcut. Geçen yıl Türkiye Şampiyonası'na katılım sayımız 123 iken bu yıl 400'ün üzerine çıktı. Geçen yılki kadın sporcu sayımız 15-20 civarındayken bugün 140'ın üzerine çıktı. Ufak dokunuşla çok mesafeler aldığımızı görüyoruz. Bu artarak ve büyüyerek devam edecek. Kadınlardaki artış genele de yansıdı. Şu anda herkes ata binmek, ok atmak istiyor. İnşallah Avrupa şampiyonu olduğumuz gibi mayıs ayının ilk haftasında Balıkesir'de gerçekleştirilecek dünya şampiyonasında birinci olarak ülkemizi gururlandıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bekiroğlu, lisanslı sporcuların yanı sıra Anadolu'da 10 binin üzerinde lisanssız sporcu bulunduğunu sözlerine ekledi.

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