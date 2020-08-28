Euro
8.79
Dolar
7.34
BIST 100
1,100.55
Altın
1,964.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Atletizm Süper Lig final kademe yarışlarında ilk gün tamamlandı

Turkcell Türkiye Atletizm Süper Lig final kademe yarışmalarında ilk gün tamamlandı.

Sergen Sezgin   | 28.08.2020
Atletizm Süper Lig final kademe yarışlarında ilk gün tamamlandı Fotoğraf: Sergen Sezgin/AA

Bursa

Bursa Atıcılar Pisti'nde erkekler ve kadınlarda 8'er takımın mücadelesine sahne olan organizasyonun ilk gününde Fenerbahçe, erkeklerde 216, kadınlarda ise 222 puanla zirvede yer aldı.

Erkeklerde ikinci sırayı 208 puanla ENKA, üçüncü sırayı 164 puanla Beşiktaş Jimnastik Kulübü alırken, kadınlarda 221 puanla ENKA ikinci, 166 puanla da Beşiktaş üçüncü oldu.

110 metre engelli müsabakasında ENKA'nın sporcusu Mikdat Sevler, 13,69'luk derecesiyle kendisine ait Türkiye büyükler ve 23 yaş altı rekorlarını 0,04 saniye geliştirdi. Sevler, böylece 2020’de açık saha sezonunda üçüncü kez Türkiye rekoru kırmış oldu.

Yıldız isimlerin yarışacağı final müsabakalarının sonunda şampiyon olacak takımlar yarınki müsabakaların ardından kupalarını alacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca 6 il valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü
Sağlık Bakanı Koca: Virüsle mücadelede sadece kendi hayatımızdan sorumlu değiliz
İspanya'da bir günde 9 bin 779 yeni Kovid-19 vakası açıklandı
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 241 bin 809'a ulaştı
ABD'de aralığa kadar Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 317 bini geçebileceği tahmin ediliyor

Benzer haberler

Atletizm Süper Lig final kademe yarışlarında ilk gün tamamlandı

Atletizm Süper Lig final kademe yarışlarında ilk gün tamamlandı

Kaybettiği babasına verdiği sözü tutmak için azimle koşuyor

Bursa'da işçileri taşıyan servis aracı elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 16 yaralı

Türkiye, Balkan Yarı Maraton Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı

Türkiye, Balkan Yarı Maraton Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
Denizle ormanın kucaklaştığı Karacabey Longozu'nda izole tatil keyfi

Denizle ormanın kucaklaştığı Karacabey Longozu'nda izole tatil keyfi
Türkiye'den 7 ayda 109 ülkeye 5,1 milyar dolarlık binek otomobil satışı

Türkiye'den 7 ayda 109 ülkeye 5,1 milyar dolarlık binek otomobil satışı