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Spor

Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları, Fethiye'de başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları'nın startı verildi.

Ali Rıza Akkır  | 13.05.2025 - Güncelleme : 13.05.2025
Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları, Fethiye'de başladı

Muğla

Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından organize edilen yarışlara, 18 ülkeden 59 teknede 475 sporcu katılıyor.

Fethiye Körfezi ve Göcek koylarında düzenlenen yarışın startı, Göcek açıklarındaki İz Kayası mevkisinden verildi.

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Bölgede 4 gün sürecek 6 yarışın ardından dereceye giren yelkenciler törenle ödüllerini alacak.

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