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Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşuyor
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Spor

At yarışlarında Cumhuriyet Koşusu ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu yarın yapılacak

Türkiye Jokey Kulübü (TJK), 82. Cumhurbaşkanlığı Koşusu ve 40. Cumhuriyet Koşusu'nun yarın Ankara'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Sinem Er   | 13.11.2020
At yarışlarında Cumhuriyet Koşusu ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu yarın yapılacak

Ankara

Açıklamaya göre, 3 ve üzeri yaşlı safkan Arap atlarının yarışacağı Cumhuriyet Koşusu ile 3 ve üzeri yaşlı safkan İngiliz atlarının mücadele vereceği Cumhurbaşkanlığı Koşusu'na 75.Yıl Ankara Hipodromu ev sahipliği yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Koşusu saat 16.30'da, Cumhuriyet Koşusu ise saat 17.00'de başlayacak.


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