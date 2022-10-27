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Spor

At yarışında Cumhuriyet Koşusu ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu Ankara'da yapılacak

Ankara'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda iki büyük yarış olan Cumhuriyet Koşusu ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu düzenlenecek.

Erkan Tiryaki   | 27.10.2022
At yarışında Cumhuriyet Koşusu ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu Ankara'da yapılacak

Ankara

Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre, İngiliz ve Arap safkanları için sezonun finalini teşkil edecek koşuların heyecanı 29 Ekim Cumartesi günü 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda yaşanacak.

Ankara'da 2 bin 400 metre çim pistte saat 16.00'da 84. kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Koşusu'na 3+ yaşlı safkan İngiliz atı katılacak. Yarışta Burgas, Golden Ruler, Luminescence, Vincitore, Zafer Ateşi, Age Of Fire, Final Dance, Go Hero ve Zala Bey isimli safkanlar birincilik mücadelesi verecek.

84. Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nda ikramiye olarak birinciye 1 milyon 200 bin lira verilecek. Toplamda ise ikramiyeler ve primlerle birlikte bu koşuda 3 milyon 18 bin 750 lira para dağıtılacak.

Cumhuriyet Koşusu 42. kez düzenlenecek

Bu yıl 42. kez gerçekleşecek ve bin 600 metre mesafe çim pistte düzenlenecek Cumhuriyet Koşusu'nda 3+ yaşlı safkan Arap atları yer alacak.

Saat 16.30'da başlayacak koşuda Bay Emir, Bosna Hersek, Demirperde, Karamustafa, Oğlum Serkan, Sancar, Tuncer, Zafer Meydanı, Bilirhan, Gülhatmi, Kıyıcı, Özşimşek, Safari, Yenersultan ve Deniz Efe isimli safkanlar start alacak.

Bu koşuda birinciye 1 milyon 900 bin lira ödül verilecek. İkramiye ve primlerle birlikte toplam para ödülü ise 4 milyon 779 bin 688 lira olacak.

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