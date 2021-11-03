Dolar
9.68
Euro
11.22
Altın
1,765.50
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,547.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Futbol Takımı, Royal Antwerp maçı öncesi Bosuil Stadı'nda son antrenmanını gerçekleştiriyor.
logo
Spor

Aşil tendonu kopan milli karateci Uğur Aktaş ameliyat edildi

Antrenman esnasında aşil tendonu kopan Avrupa şampiyonu ve olimpiyat üçüncüsü milli karateci Uğur Aktaş ameliyat edildi.

Fatih Gazioğlu   | 03.11.2021
Aşil tendonu kopan milli karateci Uğur Aktaş ameliyat edildi

Ankara

Türkiye Karate Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamada, "Dün antrenman esnasında sakatlanan milli sporcumuz Uğur Aktaş bugün başarılı bir ameliyat geçirdi. Masrafları federasyonumuzca karşılanan Aktaş'ın durumu iyi olup, başkanımız Mehmet Kör ve yönetim kurulu üyemiz Mustafa Özbayraktar tarafından ziyaret edilmiştir." denildi.

Uğur Aktaş, Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite +75 kiloda bronz madalya kazanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'YouTuber'lar Kovid-19 aşıları hakkında merak edilenleri Bilim Kurulu üyelerine sordu
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 748 bin 630’a çıktı
İngiltere'de yüksek Kovid-19 vakaları nedeniyle kışın zor geçebileceği uyarısı yapıldı
Fransa'da Kovid-19 vakaları son bir haftada yüzde 20 arttı
Dünya Sağlık Örgütü Hindistan'da üretilen Covaxin aşısının acil kullanımına onay verdi

Benzer haberler

Aşil tendonu kopan milli karateci Uğur Aktaş ameliyat edildi

Aşil tendonu kopan milli karateci Uğur Aktaş ameliyat edildi