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Spor

Antrenör polislerin yetiştirdiği genç sporcular, şampiyonalara hazırlanıyor

Van'da Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yeni Polis Gücü Spor Kulübü sayesinde spora kazandırılan çocuk ve gençler, şampiyonalara hazırlanıyor.

Yılmaz Kazandıoğlu  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Antrenör polislerin yetiştirdiği genç sporcular, şampiyonalara hazırlanıyor Fotoğraf: Nazlı Timur / AA

Van

Kentin huzur ve güveni için yasa dışı olaylarla mücadelesini sürdüren Van polisi, çocuk ve gençlere yönelik sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde de bulunuyor.

Van Emniyet Müdürlüğünün farklı birimlerinde görev yapan ve antrenörlük belgeleri bulunan polislerin desteğiyle 2 yıl önce Yeni Polis Gücü Spor Kulübü kuruldu.

Yeni Polis Gücü Spor Kulübü'nün yürüttğü çalışmalarla spor yapma imkanı sağlanan 280 çocuk ve genç, muaythai, hentbol, kickboks, boks gibi branşlarda önemli başarılara imza attı.

Van Emniyet Müdürlüğünce malzeme ve ulaşım gibi tüm ihtiyaçları karşılanan sporcular, Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda da temsil etmeyi hedefliyor.

"Türkiye dereceleri aldık"

İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, AA muhabirine, sporun gençlerin fiziksel gelişimininin yanı sıra ruhsal gelişimi için de önemli olduğunu söyledi.

Başarılı insanların sporla ilgilendiğini anlatan Mutlu, "Sporun gençlerimize disiplin, düzenli çalışma, özgüven, liderlik karakteri kazandırdığını biliyoruz. Van Polis Gücü Spor Kulübü olarak 280 sporcuya eğitim veriyoruz. Lider, özgüvenli, vatanını, milletini seven ve başarılı gençler yetiştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Kulüp çatısı altındaki gençlere şu anda 4 branşta eğitim verdiklerini aktaran Mutlu, "Bir kaç yıl içinde Türkiye dereceleri, bölgesel dereceler aldık. Bu da yaptığımız çalışmanın ne kadar faydalı ve isabetli olduğunu gösteriyor. Sporcularımız katıldıkları her şampiyonada bizi gururlandırıyor. Tükiye dereceleri alıyor." dedi.

"Spora kazandırmak için çaba sarf ediyoruz"

Kulüp başkanı Taner Coşkun özellikle kırsalda yaşayan ve spor imkanı bulamayan çocukları spora kazandırmak için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Kulübe ilginin gün geçtikçe arttığına dikkati çeken Coşkun, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Mevcut branşların yanında tekvando, yüzme, su topu ve voleybolu da bünyemize dahil etmeye çalışıyoruz. Hocalarımızın çoğu emniyet personeli. Dışardan hocalardan da destek alıyoruz. 280 lisanslı sporcumuz var. Lisanslı olmayan sporcularımızı da lisans almaları için yetiştiriyoruz. Bu anlamda emniyetimize, sporcularımızı çalıştıran polis arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz."

Hentbol antrenörü Kübra Kasa ise sporcularının önemli başarılar elde ettiğini dile getirerek, "Çocuklarımız çok hevesli. Başarılarından biz de çok mutlu oluyoruz. Bu projenin içinde yer aldığım için kendimle gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Muaythai antrenörü Mücahit Toktaş da "Burada gençlere özenle, hırsla, disiplinle antrenman veriyoruz. Sporun özünde bu var. Bu disiplinin üstüne hırs ve azim eklenince başarı kaçınılmaz oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Van Polis Gücü Spor Kulübü'ne 2 yıl önce katılan hentbol sporcusu Pelin Polat ise kendilerini destekleyenlere teşekkür ederken katıldığı şampiyonalarda dereceler alan boks sporcusu Sami Yusuf Aydemir de "polisler sayesinde hayatının değiştiğini" dile getirdi.

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