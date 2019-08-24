Antalyaspor'un bilet geliri Emine Bulut'un kızına
Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın tüm bilet gelirini eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına bağışlayacak.
Antalya
Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın tüm bilet gelirini eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına bağışlayacak.
🙏 Y. Denizlispor ile oynayacağımız karşılaşmanın tüm bilet gelirini #EmineBulut’un kızının geleceği için kullanılmak üzere bağışlıyoruz.— Antalyaspor (@Antalyaspor) 24 Ağustos 2019
Sen bize emanetsin.
Artık senin kırmızı-beyaz bir ailen var.#BizAntalyasporuz#Ölmekİstemiyoruz#KadınCinayetleriniDurduracağız pic.twitter.com/QSQ4LOBPJj
Antalyaspor Kulübünün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Antalyaspor'umuzun, Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın tüm bilet gelirini Emine Bulut'un kızının geleceği için kullanılmak üzere bağışlıyoruz. Sen bize emanetsin. Artık senin kırmızı-beyaz bir ailen var. Biz Antalyaspor'uz. Ölmek istemiyoruz. Kadın cinayetlerini durduracağız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.