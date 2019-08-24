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Spor

Antalyaspor'un bilet geliri Emine Bulut'un kızına

Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın tüm bilet gelirini eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına bağışlayacak.

Ayşe Yıldız   | 24.08.2019
Antalyaspor'un bilet geliri Emine Bulut'un kızına

Antalya

Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın tüm bilet gelirini eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un kızına bağışlayacak.

Antalyaspor Kulübünün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Antalyaspor'umuzun, Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın tüm bilet gelirini Emine Bulut'un kızının geleceği için kullanılmak üzere bağışlıyoruz. Sen bize emanetsin. Artık senin kırmızı-beyaz bir ailen var. Biz Antalyaspor'uz. Ölmek istemiyoruz. Kadın cinayetlerini durduracağız."

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