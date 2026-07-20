Anadolu Ajansı (AA), Dünya Kupası'nı geniş kadrosuyla yakından takip etti Anadolu Ajansı (AA), 2026 FIFA Dünya Kupası'nı geniş kadroyla takip ederek organizasyon sürecinde abonelerini ayrıntılı haberlerle bilgilendirdi.

Organizasyon tarihinin en geniş katılımlı ve en geniş yüz ölçümlü dünya kupası ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenirken AA, müsabakaları ve gelişmeleri yakından takip ederek 13 dilde abonelerine ulaştırdı.

A Milli Futbol Takımı'nın grup aşamasındaki müsabakalarını ve final maçının sonucunu AA, son dakika koduyla haberleştirdi.

Geniş kadroyla takip

2026 FIFA Dünya Kupası, AA tarafından geniş kadroyla takip edilerek ayrıntılar abonelere haber ve görsellerle ulaştırıldı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın 16 kenti, 48 ülkenin katılımcı olduğu Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Toplam 39 gün süren organizasyonda grup etabından finale kadar 104 karşılaşma oynandı.

Anadolu Ajansının 5 muhabir, 13 foto muhabiri, 5 kameramandan oluşan ekibi, oynanan 104 maçın tamamını haberleştirirken çekilen fotoğraflar Ajans'ın uluslararası abone ağı aracılığıyla dünyaya iletildi.

Dünya Kupası'nın grup etabında mücadele eden A Milli Futbol Takımı'nın antrenman, basın toplantısı ve maçları yakından takip edilerek haberleştirildi, özel röportajlar yapıldı.

Organizasyonda yer alan takımların antrenmanları, yıldız oyuncuların görüntüleri ve fotoğrafları dünya basınına servis edildi. Maç sonu teknik direktör ve oyuncuların açıklamaları, basın toplantıları hızlı şekilde abonelere ulaştırıldı.

Her yönüyle şampiyona

AA, Dünya Şampiyonası öncesinde ve esnasında organizasyonun detaylarına dair haberleriyle abonelerini bilgilendirdi.

Organizasyon öncesi gruplar, katılımcı takımlar, kadrolar, müsabakaların yapılacağı kentler ile statlar ve maç takvimine ilişkin ayrıntılı özel haberler servis edilirken bu haberler, grafiklerle desteklendi.

Müsabakaların başlamasıyla maç sonuçları ve sıcak gelişmeler, en hızlı şekilde haberleştirilerek abonelere ulaştırıldı.

Ev sahibi kentlerin futbol dışında ön plana çıkan yönleri de özel haberlerde ele alınırken taraftar alanlarından sıcak görüntüler paylaşılarak yaşanan coşkunun en iyi şekilde hissedilmesi sağlandı.

⁠Dünya Kupası, AA'nın sosyal medya kanallarından takip edildi

Dünya Kupası'nın yoğun haber trafiği, maçlar, öne çıkan konular ile sıcak gelişmeler, AA'nın kurumsal sosyal medya hesaplarından yayımlandı.

Muhabirlerin anlık gelişmelere ilişkin bilgilendirmede bulunduğu özel içerikler, taraftar alanlarındaki etkinlikler, futbolseverlerin ülkelerini desteklemek için stada yürüyüşleri, müsabaka sonuçları ve ayrıntılar, kurumsal sosyal medya hesaplarından paylaşımlarla spor tutkunlarıyla buluşturuldu.

Yalnızca AA ekiplerinin çektiği birçok video ve fotoğraf, dünya basınında yer aldı. Tarihinin en geniş coğrafyasında organize edilen dünya kupasındaki anlık ve önemli gelişmeler, her gün muhabir bağlantılarıyla AA'nın sosyal medya hesaplarından aktarıldı. Özel röportajlar ve eğlenceli içerikler de sosyal medya hesaplarından futbolseverlerle paylaşıldı.

Organizasyon sürecinde Türkçe, İngilizce ve Arapça başta 13 farklı yayın dilinde 2000'in üzerinde haber metni, 22 bin kareden fazla fotoğraf, 950 video, 150 infografik ve onlarca multimedya içeriği yerli ve yabancı basın kuruluşlarının kullanımına sunuldu.