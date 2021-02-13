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Spor

Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Antalya'da devam edecek

Ampute Milli Futbol Takımı, 15 Şubat Pazartesi günü Antalya'da kampa girecek.

Halil İbrahim Avşar   | 13.02.2021
Ampute Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına Antalya'da devam edecek

Ankara

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, eylül ayında Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Ampute Milli Futbol Takımı, ikinci etap kamp çalışmalarına Antalya'da devam edecek.

Başantrenör Osman Çakmak yönetimindeki kamp, 15-25 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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