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Spor

Altın kemerli kick boksçu Muhammed Dursun yeni şampiyonluklar hedefliyor

Kıtalar arası ağır sıklet şampiyonu olan milli kick boksçu Muhammed Dursun, altın kemer başarısını sürdürmek istediğini söyledi.

Abdullah Tevge  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Altın kemerli kick boksçu Muhammed Dursun yeni şampiyonluklar hedefliyor

İstanbul

Anadolu Ajansı Spor Servisi'ni ziyaret eden Dursun, uzun bir kamp dönemi geçirerek altın kemer maçına hazırlandığını ama rakibi Kamba Kazola'nın ringe çıkmama kararıyla yeniden altın kemerin sahibi olduğunu dile getirdi.

Rakibinin bu kararına şaşırdığını vurgulayan Dursun, Kamba Kazola'nın ringe çıksa bile kazananın yine kendisi olacağı iddiasında bulunarak, "Sonuç yine aynı olacaktı. Çünkü benim için değişen bir şey yoktu. Ben dünyanın birçok ülkesinde dövüşmüş bir sporcuyum. Rusya'da, Ukrayna'da, Kazakistan'da ve Özbekistan'da derece kazanmış bir sporcuyum. Rakibim Afrika'dan, Kongo Cumhuriyeti'ndendi. Yine nakavt edecektik, kemerin sahibi olacaktık. Ama böylesi biraz daha kolay oldu." ifadelerini kullandı.

"Yılmamak lazım, mücadeleye devam etmek lazım"

Glory ve OneChampionship organizasyonlarında ringe çıkmayı hedeflediğini belirten Dursun, "Hedefim orada dövüşmek. İnşallah bayrağımızı orada dalgalandırmak istiyorum. Türkiye'de çok iyi sporcular var. Bazen zamanla bu sporcular kaybolup gidebiliyor. Ama inşallah onlara öncülük edeceğiz. Bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandıracağız ve şampiyon olacağız." diye konuştu.

Milli sporcu, 2005 yılında başladığı kick boksta çok çalışarak ve pes etmeyerek başarıya ulaştığını vurgulayarak, "Bu başarılarımı sadece irademe bağlıyorum. Önümüzde zorlu süreçler oluyor. Yılmamak lazım, mücadeleye devam etmek lazım. Sonuç omzumda görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

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